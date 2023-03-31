Tamindir, Adını En İyi Oyun Siteleri Listesine Yazdırdı!

Her sene Gaming in Turkey tarafından düzenli olarak yayımlanan Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu içerisinde Tamindir ve Turuncu Levye yerini aldı.

Türkiye'de oyun üzerine içerik üretimi yapan web sitelerinin değerlendirildiği listeye toplamda 22 site girmeye hak kazandı.

Tamindir, Oyun Sektörüne Dair İçerikleriyle Yüksek Trafik Yakaladı

Sadece oyun odaklı değil, teknoloji ve popüler yaşam dinamikleri üzerine de öğretici ve bilgilendirici içeriklerle okuyucularına hizmet veren Tamindir, 2022 trafikleri baz alınarak oluşturulan En İyi Oyun Siteleri kategorisinde sıralandı.

Tamindir gibi CNT Interactive çatısı altında bulunan, oyun odaklı sitemiz Turuncu Levye de listeye girmeyi başaran siteler arasında yerini aldı.

Tamindir olarak siz değerli okurlarımıza haftalık şekilde derlediğimiz oyun katalogu ve indirim güncellemeleri, oyun dünyasının nabzı ve oyun önerisi listeleri üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

İnternetten daha güvenli bir şekilde dosya indirmek isteyenler için kurulan Tamindir, kuruluş amacının yanında teknoloji ve oyun dünyası üzerine soru ve sorunlarınız için bir tık uzağınızdaki yardımcınız olmaya devam edecek!