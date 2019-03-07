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  4. En İyi Performansa Sahip Android Telefon 'Xiaomi Mi 9' Oldu!

En İyi Performansa Sahip Android Telefon 'Xiaomi Mi 9' Oldu!

AnTuTu Testleri Xiaomi Mi 9 1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Mobil

Dünya genelinde kabul gören testleriyle akıllı telefonların performanslarını ölçen AnTuTu, son olarak yeni amiral gemisi Android telefonları test etti.

Şubat ayında yapılan AnTuTu testinde şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. Henüz piyasaya çıkalı birkaç hafta olmasına rağmen Xiaomi Mi 9, teste katılan diğer tüm cihazları geçmeyi başararak birincilik koltuğuna oturdu.

Xiaomi Mi 9, bu birincilikle en iyi performansa sahip Android telefon olmayı başardı. Test sonuçlarına göre ikinci sırayı Lenovo Z5 Pro GT alırken, üçüncü sıranın sahibi de Nubia Red Magic Mars oldu.

AnTuTu Testleri Xiaomi Mi 9 2

Nubia Red Magic Mars’ın ardından ise sırasıyla Huawei Mate 20, Honor View 20, Huawei Mate 20 X ve Honor Magic 2 geliyor.

AnTuTu’nun bu test listesinde Galaxy S10’un yer almadığını fak etmişsinizdir. Samsung’un yeni cihazları bu teste katılmadı ancak muhtemelen Mart ayında yapılacak yeni bir AnTuTu testinde Galaxy S10’un performansını da görmüş olacağız.

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