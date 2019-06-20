En İyi Pizzayı Yapay Zeka Yapacak

Hayatımızın her alanına giren yapay zeka, artık mutfakta da kendini gösteriyor. MIT araştırmacıları yapay zekanın (AI) pizza hamuru açabildiğini, malzemeler ekleyebildiğini ve sorun çıkarmadan pişirebildiğini aktardılar.

MIT tarafından gerçekleştirilen deneyde, pizzanın baştan sona yapay zeka tarafından yapılması isteniyor. PizzaGAN projesi olarak adlandırılan bu araştırma sırasında makineye, pişirme işleminin farklı yönleri tanıtılarak pizza yapması öğretiliyor. Araştırmacılar, yapay zekaya 5500 farklı pizza resmi göstererek her aşamasını ezberletiyor.

Pizza yapımının her bir adımı tamamlandığında, pizzanın görselleri değişiyor ve nihayetinde yapay zekanın bu adımları tanıyabileceği ve pizza türünü çoğaltması planlanıyor. Araştırma makalesinde PizzaGAN'ın pizza yapımı şu şekilde anlatılıyor:

“Yalnızca görüntü seviyesi denetimi göz önüne alındığında, yapay zeka mevcut görüntüye eklenmesi veya çıkarılması gereken görsel bir katman oluşturmak için eğitilir. Önerilen model, ilgili çıkarma modüllerini doğru sırayla uygulayarak görüntüyü bir katman kuyruğuna koyabilir”

Yapay Zeka İlk Defa Pizza Yapmıyor

Ancak PizzaGAN'ın ilk defa test edilmediğini belirtmek gerekiyor. Daha önce de Domino's pizzanın kalitesini belirlemek için pizza yapım süreci boyunca kamera sistemlerini kullanacağını açıklamıştı. Kamera sistemleri her aşamayı kontrol ederek hatalı kısımlarda uyarı veriyordu. Peki ya sizce yemek yapmayı yapay zekaya bırakmalı mıyız?