2021'in En İyi RAM Üreticileri Belli Oldu

En iyi RAM üreticileri listesi (2021) yayınlandı. Pek çok endüstride olduğu gibi, RAM üreticileri, artan dizüstü ve masaüstü bilgisayar talebi sayesinde karlı bir 2020 geçirdi. Listenin en üstünde oturan Kingston, tüm pazarın %78'lik büyük bir kısmını ele geçirdi.

Son yıllarda yazılımlar ve oyunlar büyük bir gelişme gösterdi ve bunların her biri, bellek canavarı olarak adlandırdığımız bir yapıya ulaştı.

TrendForce'un son raporuna göre, dizüstü bilgisayar satışları 2020'de yıllık bazda %26 arttı. Bu, masaüstü bilgisayarlardaki satışın artışıyla birleştiğinde, DRAM talebinde de artış yaşandığı anlamına geliyordu. Modül gelirleri, bir önceki yıla göre yaklaşık %5 artarak 2019'daki 16,1 milyar doları aştı ve 16.9 milyar dolara yükseldi.

En iyi RAM üreticileri listesi (2021)

Kingston Technology (HyperX) Adata Technology Ramaxel Kimtigo POWEV

​HyperX markasının üreticisi Kingston, en iyi üreticiler listesine hakim oldu. 2020'de oluşturduğu 13,2 milyar dolarlık DRAM modül geliri, %78'lik pazar payına denk geldi. Ancak Kingston, gelirini yıllık bazda yaklaşık %2 artırmasına rağmen, geçen yıl 2019'a kıyasla sadece %-2,33 olsa da pazar payının bir kısmını kaybetti.

TrendForce, şirketin pandemiden etkilenen pazardaki belirsizliklere yanıt olarak 2020 boyunca nispeten benzer bir satış stratejisi benimsediğini yazıyor.

Karşılaştırma için, ikinci sırada yer alan Adata Technology, pazarın sadece %3,19'unu alarak 540 milyon dolar gelir elde etti. Tayvanlı şirketin DRAM modülü satışlarından elde ettiği gelir, evden çalışma sürecine geçiş, uzaktan eğitim ve oyun segmentine giriş sayesinde yıllık bazda %47 arttı.

Ancak bu iki markaya kıyasla en büyük yıllık büyümeyi yaşayan üretici Çin merkezli Kimtigo'ya gitti. Shenzhen şirketinin modül satışları, %50 oranında büyüdü ve altıncı sıradan dördüncü sıraya yükselmesine yol açtı

En iyi DRAM üreticileri listesinde gelirinde daralma yaşayan tek şirket Smart Modular Technologies oldu. TrendForce, yıllık %-7,10'luk düşüşü, ürünlerinin çoğunu sadece ABD ve Brezilya gibi pandemiden en çok etkilenen Güney Amerika ülkelerinde sattığı gerçeğine dayandırıyor.

RAM nedir?

RAM kelime olarak "random access memory" yani rastgele erişilebilen bellek anlamına geliyor. Bilgisayarımızda çalıştırdığımız oyunlar, yazılım, hizmet ve uygulamalar da komutlarımıza seri bir şekilde tepki verebilmek için anlık olarak veri yazıp veri okurlar. RAM'lerin sayesinde ise daha seri bir şekilde işlem yapabiliyoruz.