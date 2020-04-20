En İyi Sağlık Sistemine Sahip Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Covid-19 ile mücadele sırasında en kritik detaylardan birisi sağlık sistemi kapasitesi olarak öne çıkıyor. Peki en iyi sağlık sistemine sahip ülkeler hangileri ve ülkemiz bu listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte merak edilen detaylar!

En İyi Sağlık Sistemine Sahip Ülkeler Hangileri?

Legatum Refah Endeksi içerisinde derlenen veriler en iyi sağlık hizmetlerine sahip olan ülkelerin hangileri olduğunu gözler önüne seriyor. Bu sıralama oluşturulurken ülkedeki insanların ne kadar sağlıklı olduğu, sağlık hizmetlerine ne kadar kolay ulaşabildiği, yaşanan hastalıklar, hastalıklara bağlı ölüm oranları gibi pek çok madde süzgeçten geçiriliyor.

İşte Legatum Refah Endeksi 2019 kapsamında en iyi sağlık sistemine sahip on ülke:

1- Singapur

2- Japonya

3- İsviçre

4- Güney Kore

5- Norveç

6- Hong Kong

7- İzlanda

8- Danimarka

9- Hollanda

10- Avusturya

..

64- Türkiye

Türkiye, yayınlanan bu listede altmış dördüncü sırada yer alıyor. Azerbaycan ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler daha geride yer alırken gelişmiş ülkelerin tümü önümüzde yer almakta. Listenin tamamına ulaşmak için buraya tıklayıp ilgili tabloya göz atabilirsiniz. Bu sırada sağlık kategorisini seçmeyi unutmayın, aksi durumda tüm kategorilerden derlenen ortalama sıralama ile karşılaşacaksınız.

Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce listedeki sıralamalar doğru bir şekilde ayarlanmış mı? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.