En İyi Selfie Kameralı Telefon Belli Oldu

DxOMark çok uzun süredir akıllı telefon kameralarına dair testler yapıyor ve telefonları puanlayarak, piyasadaki en iyi kameraya sahip olanları sıralıyordu. Bugüne kadar sadece arka kameraları test eden DxOMark, selfie kamerası testlerine de başladı. Yapılan ilk testlerin ardından piyasadaki en iyi selfie kameralı telefon belli oldu.

Fotoğraf ve video kalitesi üzerine testler yapan DxOMark, buna rağmen telefonların selfie kalitesini öğrenmek isteyenler için önemli bir liste hazırladı. Listenin ilk iki sırasındaysa 92 puanla Google Pixel 3 ve Samsung Galaxy Note 9 yer aldı. Fransa merkezli test sitesi DxOMark, telefonların kamera performanslarını tam anlamıyla ölçebilmek adına optik kalitelerinden, çekim detaylarına kadar 45 farklı test uyguladıklarını belirtti. Her telefon için yaklaşık 1,500 fotoğrafın çekildiğini kaydeden DxOMark, ortaya hemen aşağıdaki listeyi çıkardı.

En iyi selfie kameralı telefon

Birçok telefonun yer aldığı listede, her telefon için yapılan testlerin detayları da verildi. Listenin ilk iki sırasında yer alan Google Pixel 3, fotoğrafta 99, videodaysa 83 puan alırken, Note 9 ise fotoğrafta 96, videoda ise 86 puan topladı.