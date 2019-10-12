En İyi Ses Kalitesine Sahip Akıllı Telefonlar Belli Oldu

Telefon ve dijital kameralar için benchmark sitesi işlevi gören DxOMark, telefonlar için ses kalitesini sıraladı. Skor, bir telefonun ses kayıt ve oynatma yeteneklerini ölçüyor.

Site ilk test için beş büyük akıllı telefon üreticisinin yedi modelini test etti. Huawei Mate 20X, iPhone XS Max ve iPhone 11 Pro Max'ın liderlik ettiği listede çeşitli ses senaryoları denenmiş durumda. Selfie videosu, sokak performansı, konser veya toplantı gibi alanlarda ses kalitesi test edilmiş.

Bir telefonun bozulma olmadan yüksek sesle veya bass ile bir konseri kaydetmesi zor olsa da, klasik performans sırasında her enstrümanın tınısını seçmesi gerektirir. Bir toplantıda ise konuşmacı seslerini ayrı ayrı seçebilecek şekilde yakalayabilmelidir. Ayrıca test sırasında telefonların gürültü engelleme özelliği, kaynak sesin yönü ve telefonun tutuşuna bağlı olarak kayıt üzerindeki etkisi test edildi.

Yapılan ilk ses testlerine göre Mate 20X'ten sonra iPhone modelleri açık ara önde gözüküyor. Bass, tiz ve ses açıklığı gibi konularda aynı zamanda çeşitli hoparlör senoryalarında başarıyı yakalayan Apple ürünleri, gürültüden veya istenmeyen frekanslardan olabildiğince iyi kurtulabiliyor.