En İyi Telefon Listesinin İlk Sırasında Sürpriz İsim

Akıllı telefonların donanım özelliklerini test ederek, performanslarına göre puanlandırmalar yapan AnTuTu’nun en iyi telefon listesinin ilk sırasında sürpriz bir isim belirdi. Çinli üretici Meizu’nun yeni telefonu Meizu 16 Plus, en iyi telefon olmayı başardı.

Birçok kullanıcı yeni telefon almadan önce benchmark testi denilen ve telefonların performanslarının çeşitli kriterlere göre ölçüldüğü testlere göz atmadan geçmiyor. Akıllı telefonların işlemci, bellek, grafik işlemcisi ve buna benzer donanımlarını ölçen testler tamamlandığındaysa ortaya bir skor çıkıyor ve telefonun rakiplerine göre durumları bu skorlar üzerinden kolayca görülebiliyor.

Türkiye’de resmi satışı da olan Çinli üreticinin Meizu 16 Plus modelinin AnTuTu testiyse bugün itibarıyla ortaya çıktı. Rakiplerinden çok farklı soğutma sistemleri kullanan telefonun benchmark testinden 291.866 puan aldığı iddia edildi. Henüz telefon resmi olarak piyasaya çıkmadığı için sonucun doğru olup olmadığı bilinmezken, sonucun doğru olması durumundaysa Meizu 16’nın oyunculara özel olarak hazırlanan Xiaomi Black Shark modelinden dahi daha yüksek performans gösterdiği anlaşılabiliyor. Telefonun özellikleri ve fiyatıysa şöyle:

Meizu 16 Plus Özellikleri

Kasa Boyutlar 153.8 x 78.3 x 7.3 mm (6.06 x 3.08 x 0.29 in) Ağırlık 177 g SIM Tek ve Çift SIM

Ekran Tip Super AMOLED, 16M colors Boyut 5.95 inches, 97.6 cm2 Çözünürlük 1440 x 2560 piksel, 16:9 ratio (~494 ppi) Çoklu dokunma Evet - Flyme UI 7.0

Platform İS Android 7.1.2 (Nougat) Yonga Exynos 8895 Octa İşlemci Octa-core (4x2.5 GHz Mongoose M2 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) GPU Mali-G71 MP20

Depolama SD Kart Desteği Yok Dahili 64/128 GB, 6 GB RAM

Kamera Ana Kamera Dual: 12 MP (f/1.8, 1/2.3", 1.55 µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF & laser AF) + 20 MP (1/2.8", 1.0 µm, AF), six-LED dual-tone flash Özellikler Geo-tagging, dokunmatik fokus, yüz tespit, HDR, panorama Video [email protected], 1080p İkinci Kamera 20 MP (f/2.0), 1080p

Ses Alarm Titreşim; MP3, WAV sesler Hoparlör Stereo 3.5mm jack Var - Mikrofonda dış ses engelleme

Bağlantı WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Bluetooth 4.2, A2DP, LE GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, QZSS Radyo Yok USB 2.0, Type-C 1.0

Özellikler Sensorler Parmak izi, ivme ölçer, jiroskop, yakınlık ölçer, pusula Mesajlaşma SMS, MMS, Email, Push Email, IM Tarayıcı HTML5 - Hızlı Şarjg: mCharge 4.0 (24W)

- MP3/WAV/eAAC+/FLAC oynatıcı

- MP4/H.264 oynatıcı

- Belge düzenleme

- Fotoğraf/Video düzenleme

Batarya Li-Ion 3500 mAh

Diğer Renkler Gri, Yakin, Mürekkep

Meizu 16 Plus Fiyatı

– 128 GB + 6 GB RAM – 580 dolar

– 256 GB + 8 GB RAM – 625 dolar