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En İyi Telefon Listesinin İlk Sırasında Sürpriz İsim

Meizu 16 Plus AnTuTu
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Akıllı telefonların donanım özelliklerini test ederek, performanslarına göre puanlandırmalar yapan AnTuTu’nun en iyi telefon listesinin ilk sırasında sürpriz bir isim belirdi. Çinli üretici Meizu’nun yeni telefonu Meizu 16 Plus, en iyi telefon olmayı başardı.

Meizu 16 Plus antutu puanı

Birçok kullanıcı yeni telefon almadan önce benchmark testi denilen ve telefonların performanslarının çeşitli kriterlere göre ölçüldüğü testlere göz atmadan geçmiyor. Akıllı telefonların işlemci, bellek, grafik işlemcisi ve buna benzer donanımlarını ölçen testler tamamlandığındaysa ortaya bir skor çıkıyor ve telefonun rakiplerine göre durumları bu skorlar üzerinden kolayca görülebiliyor.

Türkiye’de resmi satışı da olan Çinli üreticinin Meizu 16 Plus modelinin AnTuTu testiyse bugün itibarıyla ortaya çıktı. Rakiplerinden çok farklı soğutma sistemleri kullanan telefonun benchmark testinden 291.866 puan aldığı iddia edildi. Henüz telefon resmi olarak piyasaya çıkmadığı için sonucun doğru olup olmadığı bilinmezken, sonucun doğru olması durumundaysa Meizu 16’nın oyunculara özel olarak hazırlanan Xiaomi Black Shark modelinden dahi daha yüksek performans gösterdiği anlaşılabiliyor. Telefonun özellikleri ve fiyatıysa şöyle:

Meizu 16 Plus Özellikleri

Kasa

Boyutlar

153.8 x 78.3 x 7.3 mm (6.06 x 3.08 x 0.29 in)

Ağırlık

177 g 

SIM

Tek ve Çift SIM

Ekran

Tip

Super AMOLED, 16M colors

Boyut

5.95 inches, 97.6 cm2 

Çözünürlük

1440 x 2560 piksel, 16:9 ratio (~494 ppi)

Çoklu dokunma

Evet

 

- Flyme UI 7.0

Platform

İS

Android 7.1.2 (Nougat)

Yonga

Exynos 8895 Octa

İşlemci

Octa-core (4x2.5 GHz Mongoose M2 & 4x1.7 GHz Cortex-A53)

GPU

Mali-G71 MP20

Depolama

SD Kart Desteği

Yok

Dahili

64/128 GB, 6 GB RAM

Kamera

Ana Kamera

Dual: 12 MP (f/1.8, 1/2.3", 1.55 µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF & laser AF) + 20 MP (1/2.8", 1.0 µm, AF), six-LED dual-tone flash

Özellikler

Geo-tagging, dokunmatik fokus, yüz tespit, HDR, panorama

Video

[email protected], 1080p

İkinci Kamera

20 MP (f/2.0), 1080p

Ses

Alarm

Titreşim; MP3, WAV sesler

Hoparlör

Stereo

3.5mm jack

Var

 

- Mikrofonda dış ses engelleme

Bağlantı

WLAN

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot

Bluetooth

4.2, A2DP, LE

GPS

Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, QZSS

Radyo

Yok

USB

2.0, Type-C 1.0

Özellikler

Sensorler

Parmak izi, ivme ölçer, jiroskop, yakınlık ölçer, pusula

Mesajlaşma

SMS, MMS, Email, Push Email, IM

Tarayıcı

HTML5

 

- Hızlı Şarjg: mCharge 4.0 (24W)
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC oynatıcı
- MP4/H.264 oynatıcı
- Belge düzenleme
- Fotoğraf/Video düzenleme

Batarya

 

Li-Ion 3500 mAh 
   

Diğer

Renkler

Gri, Yakin, Mürekkep

 

 

Meizu 16 Plus Fiyatı

– 128 GB + 6 GB RAM – 580 dolar

– 256 GB + 8 GB RAM – 625 dolar

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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil
ETİKETLER: meizu

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