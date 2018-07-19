En İyi Telefon Listesinin İlk Sırasında Sürpriz İsim

Akıllı telefonların donanım özelliklerini test ederek, performanslarına göre puanlandırmalar yapan AnTuTu’nun en iyi telefon listesinin ilk sırasında sürpriz bir isim belirdi. Çinli üretici Meizu’nun yeni telefonu Meizu 16 Plus, en iyi telefon olmayı başardı.
Birçok kullanıcı yeni telefon almadan önce benchmark testi denilen ve telefonların performanslarının çeşitli kriterlere göre ölçüldüğü testlere göz atmadan geçmiyor. Akıllı telefonların işlemci, bellek, grafik işlemcisi ve buna benzer donanımlarını ölçen testler tamamlandığındaysa ortaya bir skor çıkıyor ve telefonun rakiplerine göre durumları bu skorlar üzerinden kolayca görülebiliyor.
Türkiye’de resmi satışı da olan Çinli üreticinin Meizu 16 Plus modelinin AnTuTu testiyse bugün itibarıyla ortaya çıktı. Rakiplerinden çok farklı soğutma sistemleri kullanan telefonun benchmark testinden 291.866 puan aldığı iddia edildi. Henüz telefon resmi olarak piyasaya çıkmadığı için sonucun doğru olup olmadığı bilinmezken, sonucun doğru olması durumundaysa Meizu 16’nın oyunculara özel olarak hazırlanan Xiaomi Black Shark modelinden dahi daha yüksek performans gösterdiği anlaşılabiliyor. Telefonun özellikleri ve fiyatıysa şöyle:
Meizu 16 Plus Özellikleri
|
Kasa
|
Boyutlar
|
153.8 x 78.3 x 7.3 mm (6.06 x 3.08 x 0.29 in)
|
Ağırlık
|
177 g
|
SIM
|
Tek ve Çift SIM
|
Ekran
|
Tip
|
Super AMOLED, 16M colors
|
Boyut
|
5.95 inches, 97.6 cm2
|
Çözünürlük
|
1440 x 2560 piksel, 16:9 ratio (~494 ppi)
|
Çoklu dokunma
|
Evet
|
|
- Flyme UI 7.0
|
Platform
|
İS
|
Android 7.1.2 (Nougat)
|
Yonga
|
Exynos 8895 Octa
|
İşlemci
|
Octa-core (4x2.5 GHz Mongoose M2 & 4x1.7 GHz Cortex-A53)
|
GPU
|
Mali-G71 MP20
|
Depolama
|
SD Kart Desteği
|
Yok
|
Dahili
|
64/128 GB, 6 GB RAM
|
Kamera
|
Ana Kamera
|
Dual: 12 MP (f/1.8, 1/2.3", 1.55 µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF & laser AF) + 20 MP (1/2.8", 1.0 µm, AF), six-LED dual-tone flash
|
Özellikler
|
Geo-tagging, dokunmatik fokus, yüz tespit, HDR, panorama
|
Video
|
[email protected], 1080p
|
İkinci Kamera
|
20 MP (f/2.0), 1080p
|
Ses
|
Alarm
|
Titreşim; MP3, WAV sesler
|
Hoparlör
|
Stereo
|
3.5mm jack
|
Var
|
|
- Mikrofonda dış ses engelleme
|
Bağlantı
|
WLAN
|
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|
Bluetooth
|
4.2, A2DP, LE
|
GPS
|
Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, QZSS
|
Radyo
|
Yok
|
USB
|
2.0, Type-C 1.0
|
Özellikler
|
Sensorler
|
Parmak izi, ivme ölçer, jiroskop, yakınlık ölçer, pusula
|
Mesajlaşma
|
SMS, MMS, Email, Push Email, IM
|
Tarayıcı
|
HTML5
|
|
- Hızlı Şarjg: mCharge 4.0 (24W)
|
Batarya
|
|
Li-Ion 3500 mAh
|
Diğer
|
Renkler
|
Gri, Yakin, Mürekkep
|
|
Meizu 16 Plus Fiyatı
– 128 GB + 6 GB RAM – 580 dolar
– 256 GB + 8 GB RAM – 625 dolar
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