Çok geniş bir yapıda olan evren, her geçen saniye daha da hızlanarak genişlemeye devam ediyor. Peki dünyamızın evrenin genelinde çok çok küçük bir nokta olduğunu kabul edersek, geri kalan devasa alanda hiç canlı yok mu? Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı dünya dışı yaşam araştırması sonuçlandı.

Hepimizin merak ettiği bu soruya California Berkeley Üniversite'nde bulunan bir araştırma ekibi yanıt verdi. Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı araştırmayı yaptıklarını belirten ekip üyeleri, bu araştırma sürecinde uzaylılara dair hiçbir iz bulamadıklarını belirtti.

Çalışmanın baş yazarı Danny Price, "Araştırma sonucunun verilerinde bir şey bulamadık fakat ben yine de umudumu kaybetmiyorum." dedi. Peki uzaylılar varsa neden iletişim kuramıyoruz?

Neden?

Bu konu hakkında ortaya atılmış pek çok farklı teori bulunuyor. Bunlardan ilki, dünya dışı medeniyetlerin su altı yaşamı sürdürme ihtimallerinin olduğunu düşünüyor. Yaptığımız araştırmalarda ağırlıklı olarak yaşam belirtisi veren gazları incelediğimiz için hem onlar hem de biz karşılıklı olarak iletişime geçemiyoruz.

Bir diğer teori ise onların gönderdikleri sinyalleri anlamadığımızı savunuyor. Uzay alanında yaptığımız dinlemelerin geçmişi henüz elli yıllık bile değil ve kullandığımız bu teknoloji fazlası ile ilkel kalıyor olabilir. Bununla birlikte evrenin genişliğini göz önüne aldığımızda bu sinyaller neredeyse ışık hızında gelecek dahi olsa yüzlerce yıldır yolda dahi olabilir. Belki de bize kendini tanıtacak medeniyetin mesajı bize ulaşmadan yok olmuştur.

Bizim de altı üstü 100 yıldır uzaya sinyal gönderdiğimizi düşünürsek, bizim mesajlarımızın da hala ulaşmamış olduğunu düşünebiliriz. Belki de evrendeki tek medeniyet biziz, neden olmasın?