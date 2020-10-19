Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Açıkladı: En Karanlık Dönem Olacak!

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana dünyanın dört bir yanında ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs, son dönemlerde tekrar artış eğilimi göstermeye başladı. Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi Direktörü Dr. Michael Osterholm, yaptığı açıklamalarda gidişatın nasıl şekilleneceği ile ilgili bazı detaylara değindi.

'En Karanlık Dönemler Olacak'

NBC'nin programına katılan Osterholm verdiği demeçte "Aşılar ve terapötik maddeler geliyor. Öte taraftan bunun zaman dilimine bakarsak önümüzdeki altı ila on iki hafta tüm pandeminin en karanlık dönemi olacak." ifadelerini kullandı. Osterholm açıklamasının devamında "Aşılar önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğine kadar etkili bir şekilde uygulanamayacak. Aytıca o zaman gelse bile ABD nüfusunun yarısı aşıya hala şüphe ile yaklaşıyor." dedi.

Osterholm'un yaptığı açıklamalar ağırlıklı olarak Amerika üzerinde konumlanıyor olsa da aşı takviminin ve etkin ilaçların ne zaman kullanıma sunulacağının bilinmediğini göz önüne alırsak benzer bir durumun, ülkemiz de dahil olmak üzere diğer tüm ülkeler için de geçerli olduğunu düşünebiliriz.

Sosyal Uzaklaşma Nedir ve Neden Önemlidir?

Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülke toplu etkinlikleri ve toplu alanları kullanıma kapatan yeni bir adım atarak insanların bir arada bulunmasını engelledi. Temelde sosyal uzaklaşma olarak adlandırılan bu yöntem, salgının yayılma hızını en aza indirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda özellikle kafeler, barlar, diskolar, sinemalar, tiyatrolar ve benzeri toplu alanlar geçici bir süre ile kapatıldı. Covid-19 salgınının bulaşma hızını önemli ölçüde düşürmeyi hedefleyen ve yakın tarihte eşi ve benzeri görülmemiş olan bu adım ne zaman işe yarayacak veya beklediğimiz gibi sonuçlanacak mı?

Cevap sabırlı olmaktan geçiyor.

Bilinmesi gerekiyor ki bir aşı bulunana kadar pek çoğumuz virüs ile enfekte olma riski ile karşı karşıyayız ve aşının bulunması için belirtilen sürenin yaklaşık bir yıl olduğunu göz önüne alırsak yine büyük bir çoğunluğumuz bu hastalık ile enfekte olma ihtimaline sahip. Burada önemli olan detay, hastaların bir anda yığılmaması ve ülkeye ait sağlık kapasitesinin mevcut hastaları tedavi edebilmesi. Yani hastaların, modern tıbbın sağlık imkanlarından faydalanabilmesi.