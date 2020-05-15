ABD'li Uzman Uyardı: "En Karanlık Kışı Yaşayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump'ı salgının öncesinde uyardığı iddiaları ile gündeme gelen eski ABD Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Dr. Rick Bright, Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifade sırasında endişe verici bazı açıklamalarda bulundu. Dr. Rick Bright ilerleyen aylarda salgında ikinci dalga ile karşılaşacağımızı ve bunun hiç beklenmeyen sonuçlarının olacağını vurguladı.

Salgında İkinci Dalga Olacak mı?

Mevcut durumda yapılan açıklamaları göz önüne aldığımızda kış aylarına doğru ikinci dalga ile karşılaşabileceğimize yönelik bazı uyarılar bulunuyor. Halihazırda bir aşının bulunmadığını ve verilen tarihlerin de önümüzdeki yılı işaret ettiğini düşünürsek bu oldukça olası bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Dr. Rick Bright sonbahara doğru salgının griple bir bütün olarak çok ölümcül ve hasar verici bir etkiye sahip olacağını söyledi.

"En karanlık kışı yaşayacağız." diyen Dr. Rick Bright, daha sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Sonbahar aylarında salgın mevsimsel griple birleşip sağlık sistemimiz üzerinde eşi ve benzeri görülmemiş bir baskıya yol açacak. Ulusal düzeyde bir mücadele planı ortaya koyamazsak, salgının daha da kötüleşerek can kaybının katlanacağından endişeliyim."

Buna ek olarak ekonomiyi canlandırabilmek adına normal hayata dönüş adımlarının atıldığına dikkat çeken Bright, bu adımların doğru olmadığını ve kontrollü bir şekilde takip edilemez ve uygulanamazsa felakete yol açabileceğini vurguladı. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kış aylarında ikinci bir dalga ile karşılaşacak mıyız? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.