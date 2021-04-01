Gelmiş Geçmiş En Korkunç Dinozor Keşfedildi!

Araştırmacıların yeni çalışması ile dünya tarihindeki en korkunç dinozor ortaya çıktı. Yeni keşfedilen dinozorun gelmiş geçmiş en yırtıcılarından biri olma özelliğine sahip olduğu ileri sürüldü. Bilim insanlarının çalışması, Journal of Vertebrate Paleontology'de yayımlandı.

Dünyanın En Korkunç Dinozoru Gün Yüzüne Çıktı

Yaklaşık 80 milyon yıl önce Dünya'nın Güney yarımküresinde dolaşıyor olsaydınız hayatta kalmak için dikkat etmeye özen göstermeniz gereken birkaç şey olurdu. Milyonlarca yıl önce söz konusu bölgede yırtıcı hayvan sayısı oldukça fazlaydı. Yırtıcı hayvanların olduğu bölgelerde yer alsaydınız inanılmaz bir hızla koşsanız dahi onlara belirli bir noktadan dayanamayabilirdiniz.

Kuzey tarafında da tiranozorların hüküm sürdüğünü söylemek mümkün olsa da Güney tarafında tablonun biraz daha bulanık olduğunu söylemek gerekiyor. Bilim insanlarının yeni ortaya çıkardığı bir yırtıcı, tablonun eski haline göre biraz daha netlik kazanmasına olanak sağlıyor.

Araştırmacılar, Journal of Vertebrate Paleontology'de yayımlanan yeni makalede ismi Llukalkan aliocranianus isimli yeni bir dinozor keşfetti. Bu dinozorun ismi "korkuya neden olan" anlamına geliyor. Bu isim size yeterli gelmedi mi? Araştırmacılar, keşfedilen bu dinozorun T-Rex'lere göre bazı avantajlar sağlamış olabilecek kafatasları ile Arjantin'i dolaşmış ve çağının muhtemelen en büyük yırtıcıları arasında olduğunu söylüyor.

Bilim insanlarına göre dinozor beş metre uzunluğa ulaşmış veya başka bir deyişle 16 fitten biraz daha fazla uzunlukta olabilir. Tyrannosaurus rex'in (T. rex / T-Rex) ulaşabileceği 40 fit uzunluktan çok daha kısa olsa da keşfedilen bu dinozorda daha farklı şeyler vardı.

Llukalkan aliocranianus'un kafatası en azından o zamanın diğer dinozorlarının kafatası ile kıyaslandığında oldukça tuhaf görünüyor. Burnu diğer yırtıcılara göre daha kısaydı ancak buna rağmen inanılmaz derecede keskindi. Dişleri ise hançere yakın bir keskinliğe sahipti. Bu dişler, avını kolaylıkla ısırmasına olanak sağlıyordu. Bilim insanları bunun son derece güçlü bir ısırığa neden olabileceğini düşünüyor.

Dinozor ayrıca çok gelişmiş bir koku alma duyusuna sahipti. Kafatasının özellikleri incelenecek olursa dinozorun en yakın akrabalarından çok daha iyi bir işitme duyusuna sahip olduğu söylenebilir.

Dinozorun bütün özellikleri yırtıcı bir hayvanın sahip olabileceği tüm özellikleri içeriyormuş gibi görünüyor. Makalenin baş yazarı Dr. Federico Gianechini, bu keşfin aynı zamanda bilim insanlarının henüz bulamadığı Abelisauridae olduğunu ve bu nedenle başka türleri de aramaya devam edeceklerini belirtti.