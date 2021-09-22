En Kötü Meteor Felaketi: Hiroşima'ya Atılan Bombadan Bin Kat Daha Güçlüydü

Tarihin en kötü meteor felaketi, 3 bin 600 yıl önce şu anda Tall el-Hammam olarak adlandırılan eski bir Orta Doğu şehrini yerle bir etti. Yeni yapılan bir araştırma sonucunda ulaşılan bilgiler, şehrin sakinlerinin günlük işlerine devam ederken kendilerini birden büyük bir yıkımın eşiğinde bulduğunu gösteriyor.

Bundan yaklaşık olarak 3 bin 600 yıl önce aynı bölgede yaşamakta olan kişiler, saatte 61.000 kilometre hızla kendilerine doğru gelen meteordan habersizdi. Parıltısı atmosferin tamamına yayılan meteor, yerden yaklaşık 4 kilometre yükseklikte devasa bir ateş topu halinde patladı. Patlama, Hiroşima'ya atılan atom bombasından tahminen 1000 kat daha güçlüydü.

Başını kaldırıp olanlara bakan şehrin sakinleri ise anında kör oldu. Hava sıcaklığı hızla 2000 derece santigradın üzerine çıktı. Giysiler, odunlar alev aldı. Kılıçlar, mızraklar, kerpiçler, çömlekler inanması güç bir şekilde erimeye başladı. Dışarıdan bakıldığında neredeyse tamamının yandığı bir şehir görünüyordu.

Birkaç saniyenin ardından büyük felaket şehrin geneline yayıldı. Saatte 1.200 kilometre hızla hareket etmesi ise onu bu zamana kadar kaydedilmiş en kötü kasırgadan daha güçlü hale getirdi. Ölümcül şiddetteki rüzgâr, şehirdeki her yapının yıkılmasına neden oldu.

Şehirdeki 8 bin kişiden ya da herhangi bir hayvandan hiçbir canlı hayatta kalmadı. Yaklaşık bir dakika sonra ise patlamanın yarattığı şiddetli rüzgâr, şehrin 22 kilometre batısındaki Jericho şehrine ulaştı. Jericho'daki duvarlar yıkıldı, şehir tabiri caizse yanıp kül oldu.

Seneler Önce Gerçekleşen Meteor Felaketi Nasıl Biliniyor?

Bütün bunlar bir Hollywood filmi gibi görünebilir. Peki, bütün bunların binlerce sene önce gerçekten yaşandığı nereden biliniyor? Bu felaketin yaşandığının öğrenilmesi yaklaşık 15 yıl boyunca yüzlerce kişinin özenle yaptığı kazılarla mümkün oldu.

Araştırmada Amerika Birleşik Devletleri, Çek Cumhuriyeti ve Kanada'dan bilim insanları yer aldı. Yakın bir zamanda Scientific Reports'ta yayımlanan meteor felaketi araştırmasının 21 yazarının arasında arkeologlar, jeologlar, jeokimyacılar, jeomorfologlar, mineraloglar, paleobotanikçiler, sedimantologlar, kozmik etki uzmanları ve tıp doktorları vardı.

Arkeologlar, yıllar önce yıkılmış şehrin kazılarını incelediğinde kül, erimiş kerpiç ve çömlekler keşfetmişti. Olağanüstü bir fırtınanın şehri uzun bir zaman önce yok ettiği açıktı. Kimse ne olduğundan tam olarak emin değildi ancak buna deprem, yanardağ patlaması vb. neden olmadı.

Araştırma ekibi, neler olduğunu anlamak için Impact Calculator'dan yararlandı. Uzmanlar tarafından oluşturulan bu araç, araştırmacıların olay hakkında daha fazla ayrıntı öğrenmesine katkı sağladı.

Meteor felaketi yaşandığını gösteren çalışma kapsamında kaydedilen ilerlemelerin sonunda 3 bin yıldan daha uzun bir süre önce bir şehrin altını üstüne getiren meteorun 1908 yılında Rusya'nın Tunguska kentinde 80 milyon ağacı deviren meteorla benzediği anlaşıldı. Bu, gök taşının 65 milyon yıl önce dinozorların neslinin tükenmesine yol açan büyük gök taşından çok daha düşük olduğunu gösteriyor.