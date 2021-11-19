En Kötü Şifreler Belli Oldu (2021)

2021 yılının en kötü şifreleri açıklandı. Paylaşılan liste, hesap güvenliği açısından çok büyük bir öneme sahip olan parolaların çoğu kullanıcı tarafından yeteri kadar önemsenmediğini gözler önüne seriyor. Peki, düşük güvenliğe sahip olan şifreler genellikle nasıl şifrelerden oluşuyor? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

2021'in En Kötü Şifreleri Listesi

123456 123456789 12345 qwerty password 12345678 111111 123123 1234567890 1234567 qwerty123 000000 1q2w3e aa12345678 abc123 password1 1234 qwertyuiop 123321 password123

Zayıf bir parolaya sahip olan hesapların çalınabilme ihtimalleri daha yüksektir. Bu sebepten ötürü güçlü şifre oluşturmak, hesap güvenliği açısından oldukça önemlidir. NordPass tarafından paylaşılan liste, kullanıcıların büyük bir kısmını parola oluştururken hala çok kötü şifreler belirlediklerini gösteriyor.

2021 yılının en kötü parolaları listesinin ilk sırasında "123456" yer alıyor. Bu şifre, tahmin edilmesi en kolay parolalardan bir tanesi olmasına rağmen hala tercih edildiğini görüyoruz. İkinci sırada ise "123456789" bulunuyor.

NordPass tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında "12345" konumlandı. Dördüncü sırada "qwerty" yer alırken beşinci sırada "password" bulunuyor. Password'u "12345678", "111111" ve "123123" şifreleri takip etti.

Bu yılın en kötü parolaları listesinin dokuzuncu sırada "123456790" yer alırken onuncu sırada ise "1234567" bulunuyor. Listenin geri kalanında "qwerty123", "000000", "1q2w3e", "aa12345678", "abc123", password1", "1234", "qwertyuiop", "123321" ve "password123" yer alıyor.

Paylaşılan listede yer alan şifrelerin kırılması iki sanyieden fazla sürmez. Bu nedenle listedeki herhangi bir şifreyi kullanıyorsanız, parola değiştirme işlemini gerçekleştirmeniz büyük bir öneme sahiptir. NordPass CEO'su Jonas Karklys, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, zayıf şifrelerin kullanılmaya devam ettiğini ve insanların buna özen göstermediğini belirtti.

Şifrelerin dijital yaşamlarımıza açılan bir kapı olduğunnu altını çizen Karklys, internette geçirilen sürenin artmasının siber güvenliği daha önemli hale getirdiğini açıkladı.

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