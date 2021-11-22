Battlefield 2042, En Kötü Steam Oyunları Listesine Katıldı

Geçtiğimiz günlerde çıkan Battlefield 2042, en kötü Steam oyunları listesine girdi. Çıktığı ilk günden beri çok sayıda hata meydana gelen yeni Battlefield oyunu ile ilgili tepkiler çığ gibi büyüdü. Oyuncular, popüler dijital oyun mağazası üzerinden olumsuz yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi.

En Kötü Steam Oyunları Neler?

eFootball 2022 Flatout 3: Chaos & Destruction Uriel's Chasm Kinetic Void Spacebase DF-9 Identity GASP Battlefield 2042 RollerCoaster Tycoon World Godus

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042, 19 Kasım 2021 tarihinde PC (Epic Games Store, Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunuldu. Oyun yalnızca birkaç gün içerisinde en kötü Steam yapımları arasına girdi.

Steam isimli popüler dijital oyun mağazasında 29 binin üzerinde olumsuz yorum alan Battlefield 2042, en başarısız Steam oyunları listesinin sekizinci sırasında yer alıyor fakat olumsuz değerlendirme sayısı arttıkça üst sıralara çıkacaktır.

Oyuncular tarafından tepkilerin odağı haline gelen yeni Battlefield oyunu çıktığı günden itibaren çeşitli hatalara ev sahipliği yaptı. Kötü bir optimizasyona sahip olan BF 2042, bazı özelliklerden yoksun olarak çıktı. Geliştirici ekip, oyun için bir yama yayımladı fakat hataların çoğu devam ediyor.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu hayal kırılıklığına uğratan Battlefield 2042'nin inceleme puanları da çok düşük durumda. Öyle ki oyunun PC sürümünün metascore'u 73 olarak açıklandı. Kullanıcı incelemelerin ortalamasının ise 2,3 olduğunu belirtelim.

Steam oyunlarını oyuncuların onlara ne kadar olumlu ve olumsuz inceleme puanı verdiğine bağlı olarak sıralayan Steam250'nin verilerine göre eFootball 2022, çıktığı ilk gün Steam'deki en kötü yapım oluştu. Pro Evolution Soccer (PES) hayranlarının en çok yakındığı sorun, video oyununun sahip olduğu animasyonlar olmuştu.

Listenin ikinci sırasında 13 Aralık 2011 tarihinde piyasaya sürülen Flatout 3: Chaos & Destruction yer alırken üçüncü sırada ise Rail Slave Games tarafından geliştirilen Uriel's Chasm bulunuyor. En kötü Steam oyunları listesinin dördüncü sırasında Kinetic Void konumlanırken beşinci sırada ise Spacebase DF-9 yer aldı.