eFootball 2022 İlk Günden En Kötü Steam Oyunu Oldu

Ücretsiz futbol oyunu eFootball 2022, 30 Eylül 2021 yani bugün çıkışını gerçekleştirdi ancak video oyunu, ilk günden en kötü Steam oyunu oldu. Steam'deki en kötü video oyunu olmasının arkasında ise oyunculara göre bir değil, birkaç neden var.

Steam oyunlarını oyuncuların onlara ne kadar olumlu ve olumsuz inceleme puanı verdiğine bağlı olarak sıralayan Steam250'nin verilerine göre %8 puana sahip eFootball şu anda Steam'deki en kötü video oyunu olarak birinci sırada yer alıyor. Üstelik oyunun çıkmasının üzerinden daha bir gün bile geçmiş değil.

eFootball 2022'nin beğenilmemesinin ve bu kadar acımasızca eleştirilmesinin nedeni özellikle sosyal medya platformlarına bakıldığında görülebiliyor. Pro Evolution Soccer (PES) hayranlarının en çok yakındığı sorun, video oyununun sahip olduğu animasyonlar oldu.

Bir Twitter kullanıcısı, EA'in Lionel Messi karakterinin çok daha gerçekçi olduğuna dikkat çekti. Oyuncular arasında paylaşılarak hızla yaygınlaşan aşağıdaki görüntülerde video oyununun kapak yıldızı olan Lionel Messi'nin rakip video oyunu FIFA 2022'deki Lionel Messi'den çok daha az gerçekçi olmasına odaklanılıyor.

Oyunun elbette ki tek eksi yönü bununla sınırlı değil. Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan, aşağıdan da ulaşabileceğiniz videonun eFootball 2022'nin neden bu kadar olumsuz derecelendirmeye sahip olduğunu gözler önüne sermek için başlı başına yeterli olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Aşağıdaki videoda da görülebileceği üzere video oyunu piyasaya sürülmeden önce hakemin ve video oyunundaki diğer sorunların üzerinde durulmadığı apaçık ortada.

Diğer bazı PC oyuncuları, eFootball 2022'nin maksimum 720p çözünürlükte oynanabildiğini belirtti. Hayal kırıklığı ile karşılaşan bazı oyunculardan gelen diğer bazı paylaşımlar ise şu şekilde sıralanabilir:

Konami you really shouldn't have released this in this state. This is bad... I mean really bad.. Like bad bad bad #eFootball2022 pic.twitter.com/6YYDR8XnmT