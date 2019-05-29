En Pahalı iPhone XS Hangi Ülkede Satılıyor?

Özellikle son yıllarda yaşanan fiyat artışıyla birlikte kullanıcı sayısında düşüş yaşayan Apple, mobil pazarın en pahalı telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Peki ya dünyada en pahalı iPhone XS nerede satılıyor? İşte cevabı:

Tanıtıldığı gün ABD pazarında 999 dolardan alıcı bulacağı öğrenilen iPhone XS, maalesef her ülkede aynı birim fiyat üzerinden satılamıyor. Deutsche Bank'ın yayınladığı rapora göre en pahalı iPhone XS, 2050 dolarlık fiyat etiketi ile Brezilya'da satılıyor. Listenin hemen ikinci sırasında ise 1880 dolar fiyat etiketiyle Türkiye yer alıyor. (Raporun yapıldığı dönemdeki dolar kuru göz önüne alınmış)

En Ucuz iPhone XS Nerede?

En pahalı ülkeler listesinin üçüncü sırasında 1776 dolar ile Arjantin ve 1635 dolar fiyatla Hindistan boy gösteriyor. Beşinci sırada da 1591 dolar fiyat etiketiyle Yunanistan'ın olması dikkat çekiyor. Ayrıca listenin ters tarafında yani en ucuz ülkelerde ise birinci sırada 999 dolar ile ABD'nin bulunması pek de şaşırtıcı değil.

Android rakiplerine göre bir hayli pahalı olan iPhone XS'in bu yılki satış raporları paylaşılmadı. Bu konuda kendine yeterince güvenmeyen Apple, yeni iPhone'larda mutlak indirimin yapılması gerektiğini dile getirmiş ve kullanıcıları sevindireceğinin haberini vermişti. Bakalım iPhone XS'i en pahalı satın alan ikinci ülke konumundan daha gerilere gidebilecek miyiz?