En Büyük ve En Parlak Mars İçin Bu Akşam Gökyüzüne Bakın

Mars bugün itibarıyla Güneş'in tam karşısında yer alacak ve Dünya'ya en yakın konumunda olacak. En parlak Mars görüntüsünü yakalamak için bu fırsatı değerlendirmeyi düşünebilirsiniz, çünkü her 26 ayda bir oluşuyor.

Sky&Telescope'a göre Dünya, bu gece itibarıyla doğrudan Mars ve Güneş arasında yer alacak. Yani Güneş yükseldikçe aynı zamanda Mars da yükselecek. Yıldız gözlemcilerinin takvimlerindeki en önemli tarihlerden biri olan 13 Ekim, Mars'ın dönüşünü tam olarak tamamlayacağı güne denk geliyor.

Kızıl Gezegen'in en parlak olduğu ve teleskoplarda görünen maksimum boyutuna ulaştığı bu tarih, her 26 ay içerisinde bir defa oluşuyor. Ayrıca Mars, 2035 yılına kadar bize hiç bu kadar yakın olmayacak.

Aslında geçtiğimiz 6 Ekim Salı günü sadece 62 milyon kilometre uzaklık ile Mars ve Dünya birbirine en yakın mesafeye ulaşmıştı. (Ayrıca hatırlatalım: Mars normal dönüş yörüngesindeyken, Ay'dan 160 kat daha uzakta kalıyor.)

Sky&Telescope'ta danışmanlık editörü yapan Gary Seronik, “Gerçekten de Mars, 2052'de yeniden karşıt duruma geçene kadar, kuzeyli gözlemciler için yeniden karşılaştırılabilir şekilde konumlanmayacak. Bu da Mars'ın 13 Ekim'deki pozisyonunu daha dikkate değer hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

En parlak Mars görüntüsü nasıl yakalanır?

Mars'ı görmek ve yüzey özelliklerine göz atmak için yüksek kaliteli bir teleskopa ihtiyacınız olabilir. Ufuk çizgisinin hemen üzerinde parlak, kamp ateşine yakın bir renkte "yıldıza benzer" şekilde görünecek. Mars'ın konumu, parlaklığı ve kendine özgü sıcak tonu sayesinde tanıması çok zor olmayacak. Mars'ın gece yarısına kadar, Kuzey Yarım Küre için güneyden yükseleceğini belirtelim.

Mars ayrıca 3 Ağustos'ta "günberi karşıtlığı" denen noktaya ulaşmıştı. Günberi, Mars yörüngesi için Güneş'e en yakın olduğu noktayı ifade ediyor. Bu nedenle Kızıl Gezegen Ağustos ayından beri Güneş'ten yavaşça uzaklaşıyor ve yeni yörüngesine geçiş yapıyor.