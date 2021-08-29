En Popüler Akıllı Saat Modeli Açıklandı

Yapılan bir araştırma ile birlikte en popüler akıllı saat modeli ortaya çıktı. Strategy Analytics tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre dünyanın en popüler saati Apple Watch Series 6 oldu. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde..

En Popüler Akıllı Saat Modeli Apple Watch Series 6 Oldu

Günümüzde giyilebilir teknoloji ürünleri tıpkı akıllı telefonlar gibi hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Akıllı saatler, giyilebilir teknoloji ürünleri arasında oldukça popüler durumda. Öyle ki 2021 yılının ikinci çeyreğinde dünya genelinde akıllı saat sevkiyatlari yüzde 47 oranında artarak 18 milyon adede ulaştı.

Strategy Analytics tarafından yapılan bir araştırma ile birlikte dünyanın en popüler akıllı saati de gün yüzüne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Apple Watch Series 6, dünyanın en popüler akıllı saati olmayı başardı.

Apple firması, 2021 yılının ikinci çeyreğinde 9,5 milyon adet akıllı saat satmayı başardı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6,5 milyon adet saat satmıştı. Teknoloji devinin akıllı saat pazarında yüzde 52.5 oranında bir pay ile lider konumda olduğu açıklandı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bu yılın ikinci çeyreğinde 2 milyon adet akıllı saat sattı. Firmanın geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,3 milyon adet akıllı saat sattığı açıklandı. Samsung'un akıllı saat pazarında yüzde 11 oranında paya sahip olduğu ve ikinci sırada yer aldığı belirtildi. Şirketin 2020 yılının aynı döneminde yüzde 10,6 oranında pazar payına sahip olduğu belirtildi.

2021 yılının ikinci çeyreğinde 1,5 milyon adet akıllı saat satan Garmin, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Şirket, 2020 yılının aynı döneminde 1,2 milyon akıllı saat sattı. Garmin firmasının yüzde 8,3 oranında pazar payına sahip olduğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 9,8 oranında pazar payına sahipti.

Dünyanın en popüler akıllı saat modeli Apple Watch Series 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple firmasının geçtiğimiz yıllarda satışa sunduğu söz konusu modele dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.