En Popüler Akıllı Telefonlar Belli Oldu

En popüler akıllı telefonlar listesi paylaşıldı. Peki, dünyanın en popüler telefonları neler? Paylaşılan listeye baktığımızda ilk üç sırada iPhone 13 serisinin yer aldığını görüyoruz. Apple firmasının geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 13 serisi yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı. Listeye ilişkin tüm detaylar haberimizde.

En Popüler Akıllı Telefonlar Listesi

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Gsmarena, en popüler telefon modellerinin listesini paylaştı. Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada iPhone 13 Pro Max modelinin yer aldığını görüyoruz. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1284 x 2778 piksel çözünürlük sunuyor.

iPhone 13 Pro Max modelinin arka kısmında 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto ve 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında iPhone 13 modeli konumlandı. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan cihazda 4 GB RAM mevcut.

iPhone 13'ün arka yüzeyinde 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Üçüncü sırada Apple firmasının geçtiğimiz günlerde tanıttığı iPhone 13 Pro modeli bulunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan cihazda 6 GB RAM mevcut. Depolama alanı tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.

Paylaşılan listeye baktığımızda dördüncü sırada Xiaomi 11T Pro modelini görüyoruz. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Android 11 işletim sistemi ile birlikte gelen cihazın işlemci tarafında Snapdragon 888 5G mevcut.

Beşinci sırada iPhone 13 Mini modeli bulunuyor. 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM yer alıyor.