En Popüler Android Sürümleri Açıklandı

En popüler Android sürümleri belli oldu. Paylaşılan listenin ilk sırasında yer alan sürüm dikkat çekti. Peki, 2021 yılında en çok kullanılan Android sürümü nedir? Liste ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Popüler Android Sürümleri Listesi

Android 10 - Yüzde 26,5 Android 11 - Yüzde 24,3 Android 9 - Yüzde 18,2 Android 8.1 - Yüzde 9,5 Android 6 - Yüzde 5,1 Android 8 - Yüzde 4,0 Android 7 - Yüzde 3,4 Android 5.1 - Yüzde 3,2 Android 7.1 - Yüzde 2,9 Android 4.4 - Yüzde 1,4 Android 5.0 - Yüzde 0,7 Android 4.2 - Yüzde 0,3 Android 4.1 - Yüzde 0,2 Android 4.3 - Yüzde 0,1

Mobil cihazlarda Android ve iOS işletim sistemleri oldukça büyük bir popülerliğe sahiptir. iOS 15 duyurulduğunda çoğu cihaz kısa süre içerisinde yeni işletim sistemi sürümüne geçer fakat bu Android tarafında farklıdır.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple hem donanım hem yazılım geliştirir. Android cephesinde ise her üreticinin kendi özel yazılımı ve donanımı vardır. Bu, kullanıcıların yeni işletim sürümünü alma süresini önemli ölçüde uzatabiliyor.

Google, en çok kullanılan Android sürümlerinin bir listesini paylaştı. Yazılım devi daha önce bu tür verileri aylık olarak yayımlıyordu fakat 2018 yılından beri bu liste yılda yalnızca bir kez güncelleniyor. Listede kullanım oranı yalnızca yüzde 0,1 ve üzeri olan sürümler görünüyor.

Android 4.1'den daha eski sürümleri çalıştıran binlerce Android cihazı olabilir fakat bunların oranı yüzde 0,1 seviyesine ulaşamadığından ötürü listeye giremedi. Ayrıca yazılım devinin 27 Eylül itibarıyla eski sürümlere desteği kesti. Bu değişiklik, 2.3.7 ve daha önceki sürümleri etkiledi.

Paylaşılan listeye baktığımızda en çok kullanılan Android sürümünün Android 10 olduğunu görüyoruz. 2019 yılında duyurulan sürüm, Android cihazların yüzde 26,5'inde çalışıyor. İkinci sırada 2020'de duyurulan ve yüzde 24,3 orana sahip olan Android 11 bulunuyor.

2018 yılında yayımlanan Android 9 Pie, yüzde 18,2 oran ile üçüncü sırada konumlandı. Dördüncü sırada yüzde 9,5 oran ile Android 8.1 yer alırken beşinci sırada ise yüzde 5,1 oran ile Android 6 bulunuyor. Android 6'yı Android 7 veAndroid 5.1 takip etti.

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