2021'in En Popüler Sosyal Medya Platformları ve Sahipleri
2021 yılındaki en popüler sosyal medya platformları listesinde hangi isimler öne çıktı? Bu yılın sonuna kadar en çok kullanılan platformları bir araya getirdik.
2021 yılındaki en popüler sosyal medya platformları ve onların arkasındaki isimler hangi platformlardan ve isimlerden oluştu? Dünya nüfusunun yarısından fazlası (yaklaşık %57'si), birbirleri ile iletişim kurmak için bir tane de olsa sosyal medya sitesi kullanıyor.
Bu devasa kullanıcı sayısına ve rağmen sosyal medyanın büyük çoğunluğunun arkasında bir avuç şirket yer alıyor. Örneğin şu anda en yaygın kullanılan 5 sosyal medya uygulamasının dördü sadece bir şirkete yani Meta'ya aittir.
Yeniden markalaşma yoluna gitmeden önce Facebook olarak bilinen çatı şirket, Facebook'un yanı sıra WhatsApp, Instagram, Messenger'ın da sahibidir. Meta'nın şu anda Facebook'ta 2,9 milyar, Messenger'da 1,3 milyar, Instagram'da 1,3 milyar, WhatsApp'ta ise 2 milyar kullanıcısı bulunuyor. Bu da onu sosyal medyanın en güçlü oyuncularından biri haline getiriyor.
En Popüler Sosyal Medya Platformları (2021)
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları aşağıda sıralanmıştır. Bu sıralama herhangi bir ölçüte bağlı kalınarak hazırlanmamış, sosyal medya platformları rastgele olarak yerleştirilmiştir. Aşağıdaki tablodan hangi sosyal medya platformunun kaç kullanıcısı olduğunu ve hangi platformun hangi şirkete ait olduğunu öğrenebilirsiniz.
|Sosyal Medya Platformu
|Kullanıcı Sayısı
|Platformun Sahibi
|2,9 milyar
|Meta
|1,3 milyar
|Meta
|FB Messenger
|1,3 milyar
|Meta
|WhatsApp Messenger
|2 milyar
|Meta
|YouTube
|2,3 milyar
|Alphabet
|Skype
|300 milyon
|Microsoft
|MS Teams
|250 milyon
|Microsoft
|310 milyon
|Microsoft
|Snapchat
|538 milyon
|Snap
|463 milyon
|454 milyon
|430 milyon
|Quora
|300 milyon
|Quora
|Picsart
|150 milyon
|Picsart
|Discord
|140 milyon
|Discord
|Telegram
|600 milyon
|Telegram
|TikTok
|1 milyar
|ByteDance
|Douyin
|550 milyon
|ByteDance
|1,2 milyar
|Tencent
|Qzone
|600 milyon
|Tencent
|591 milyon
|Tencent
|Viber
|250 milyon
|Rakuten
|Line
|169 milyon
|Naver
|Likee
|150 milyon
|Bigo
|566 milyon
|Sina
|Kuaishou
|1 milyar
|Kuaishou
Sizin en çok kullandığınız en popüler sosyal medya platformları hangi platformlardan oluşuyor? Bu platformlar ile ilgili bir eleştiriniz ya da bu platformların çok beğendiğiniz bir yanı var mı? Bunları aşağıda yer alan yorumlar kısmından hem bizimle hem de diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.
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