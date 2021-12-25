2021'in En Popüler Sosyal Medya Platformları ve Sahipleri

2021 yılındaki en popüler sosyal medya platformları ve onların arkasındaki isimler hangi platformlardan ve isimlerden oluştu? Dünya nüfusunun yarısından fazlası (yaklaşık %57'si), birbirleri ile iletişim kurmak için bir tane de olsa sosyal medya sitesi kullanıyor.

Bu devasa kullanıcı sayısına ve rağmen sosyal medyanın büyük çoğunluğunun arkasında bir avuç şirket yer alıyor. Örneğin şu anda en yaygın kullanılan 5 sosyal medya uygulamasının dördü sadece bir şirkete yani Meta'ya aittir.

Yeniden markalaşma yoluna gitmeden önce Facebook olarak bilinen çatı şirket, Facebook'un yanı sıra WhatsApp, Instagram, Messenger'ın da sahibidir. Meta'nın şu anda Facebook'ta 2,9 milyar, Messenger'da 1,3 milyar, Instagram'da 1,3 milyar, WhatsApp'ta ise 2 milyar kullanıcısı bulunuyor. Bu da onu sosyal medyanın en güçlü oyuncularından biri haline getiriyor.

En Popüler Sosyal Medya Platformları (2021)

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları aşağıda sıralanmıştır. Bu sıralama herhangi bir ölçüte bağlı kalınarak hazırlanmamış, sosyal medya platformları rastgele olarak yerleştirilmiştir. Aşağıdaki tablodan hangi sosyal medya platformunun kaç kullanıcısı olduğunu ve hangi platformun hangi şirkete ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

Sosyal Medya Platformu Kullanıcı Sayısı Platformun Sahibi Facebook 2,9 milyar Meta Instagram 1,3 milyar Meta FB Messenger 1,3 milyar Meta WhatsApp Messenger 2 milyar Meta YouTube 2,3 milyar Alphabet Skype 300 milyon Microsoft MS Teams 250 milyon Microsoft LinkedIn 310 milyon Microsoft Snapchat 538 milyon Snap Twitter 463 milyon Twitter Pinterest 454 milyon Pinterest Reddit 430 milyon Reddit Quora 300 milyon Quora Picsart 150 milyon Picsart Discord 140 milyon Discord Telegram 600 milyon Telegram TikTok 1 milyar ByteDance Douyin 550 milyon ByteDance WeChat 1,2 milyar Tencent Qzone 600 milyon Tencent QQ 591 milyon Tencent Viber 250 milyon Rakuten Line 169 milyon Naver Likee 150 milyon Bigo Weibo 566 milyon Sina Kuaishou 1 milyar Kuaishou

Sizin en çok kullandığınız en popüler sosyal medya platformları hangi platformlardan oluşuyor? Bu platformlar ile ilgili bir eleştiriniz ya da bu platformların çok beğendiğiniz bir yanı var mı? Bunları aşağıda yer alan yorumlar kısmından hem bizimle hem de diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.