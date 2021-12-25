2021'in En Popüler Sosyal Medya Platformları ve Sahipleri

2021 yılındaki en popüler sosyal medya platformları listesinde hangi isimler öne çıktı? Bu yılın sonuna kadar en çok kullanılan platformları bir araya getirdik.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

2021 yılındaki en popüler sosyal medya platformları ve onların arkasındaki isimler hangi platformlardan ve isimlerden oluştu? Dünya nüfusunun yarısından fazlası (yaklaşık %57'si), birbirleri ile iletişim kurmak için bir tane de olsa sosyal medya sitesi kullanıyor.

Bu devasa kullanıcı sayısına ve rağmen sosyal medyanın büyük çoğunluğunun arkasında bir avuç şirket yer alıyor. Örneğin şu anda en yaygın kullanılan 5 sosyal medya uygulamasının dördü sadece bir şirkete yani Meta'ya aittir.

Yeniden markalaşma yoluna gitmeden önce Facebook olarak bilinen çatı şirket, Facebook'un yanı sıra WhatsApp, Instagram, Messenger'ın da sahibidir. Meta'nın şu anda Facebook'ta 2,9 milyar, Messenger'da 1,3 milyar, Instagram'da 1,3 milyar, WhatsApp'ta ise 2 milyar kullanıcısı bulunuyor. Bu da onu sosyal medyanın en güçlü oyuncularından biri haline getiriyor.

En Popüler Sosyal Medya Platformları (2021)

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları aşağıda sıralanmıştır. Bu sıralama herhangi bir ölçüte bağlı kalınarak hazırlanmamış, sosyal medya platformları rastgele olarak yerleştirilmiştir. Aşağıdaki tablodan hangi sosyal medya platformunun kaç kullanıcısı olduğunu ve hangi platformun hangi şirkete ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

Sosyal Medya Platformu Kullanıcı Sayısı Platformun Sahibi
Facebook 2,9 milyar Meta
Instagram 1,3 milyar Meta
FB Messenger 1,3 milyar Meta
WhatsApp Messenger 2 milyar Meta
YouTube 2,3 milyar Alphabet
Skype 300 milyon Microsoft
MS Teams 250 milyon Microsoft
LinkedIn 310 milyon Microsoft
Snapchat 538 milyon Snap
Twitter 463 milyon Twitter
Pinterest 454 milyon Pinterest
Reddit 430 milyon Reddit
Quora 300 milyon Quora
Picsart 150 milyon Picsart
Discord 140 milyon Discord
Telegram 600 milyon Telegram
TikTok 1 milyar ByteDance
Douyin 550 milyon ByteDance
WeChat 1,2 milyar Tencent
Qzone 600 milyon Tencent
QQ 591 milyon Tencent
Viber 250 milyon Rakuten
Line 169 milyon Naver
Likee 150 milyon Bigo
Weibo 566 milyon Sina
Kuaishou 1 milyar Kuaishou

Sizin en çok kullandığınız en popüler sosyal medya platformları hangi platformlardan oluşuyor? Bu platformlar ile ilgili bir eleştiriniz ya da bu platformların çok beğendiğiniz bir yanı var mı? Bunları aşağıda yer alan yorumlar kısmından hem bizimle hem de diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.

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