En Popüler Sosyal Medya Uygulaması Hangisi Dersiniz?

Amerika'da genç nüfusu kapsayan bir araştırmaya göre, en popüler olan sosyal medya uygulaması Snapchat olarak belirlendi.

ABD'de 44 eyaleti kapsayan bir araştırma, 6 bin 110 genç tarafından cevaplandırıldı. Araştırmanın sonucuna göre, popüler sandığımız bazı uygulamalar, gençler tarafından oylanınca oldukça farklı bir "sosyal medya" alışkanlığı ortaya çıktı.

Gençlerin görsel sosyal medya uygulamalarına karşı olan ilgisi, yapılan bu araştırmayla beraber yeniden kesinleşmiş oldu. Araştırmaya göre Snapchat'ın popülerliği azalmış değil. Snapchat, araştırmaya katılan genç nüfusun seçimi arasında yüzde 47'lik bir popülerliğe sahip. Kısaca uygulama, araştırmanın lokomotifi gibi görünüyor.

Ardından yine görsel özellikleriyle öne çıkan Instagram, yüzde 24'lük bir oranla hemen rakibini takip ediyor.

Hemen herkesin ilk göz ağrısı olan Facebook ise yüzde 9'luk bir tercih oranıyla rakiplerinin ardında kalıyor. Yine bilinen ve eski sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'ın da artık eskisi kadar etkili bir sosyal medya aracı olmadığını görebiliyoruz. Çünkü Twitter'ın 6 bin yüz kişilik bu ankette oranı sadece yüzde 7.