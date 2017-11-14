En Popüler Telefon Üreticileri Xiaomi ve Samsung Oldu

2017 yılında büyük başarılar gösteren Samsung ve Xiaomi şirketleri araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre, Hint pazarının 3.çeyreğinde bir numaralı akıllı telefon üreticisi oldular. Bu çeyrek içerisinde Hindistan'a 39 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapan Xiaomi ve Samsung, geçen yıla oranla yüzde 21 daha fazla ürün satışı gerçekleştirdi. Ayrıca tüm dünya genelinde de yüzde 10'luk artış gözlendi.

2017'nin 3.çeyreğinde e-ticaret siteleri bir hayli yükselişe geçti. Hindistan'da satılan akıllı telefonların üçte biri çevrimiçi mağazalardan kullanıcılarla buluşurken, Xiaomi ve Samsung şirketlerinin bu satışlarda büyük pay sahibi olduğu gözlerden kaçmadı. Ayrıca 2014 yılına göre satışlarını iki katına çıkaran Xiaomi, en çok Redmi Not 4, Redmi 4 ve Redmi 4A cihazlarını satmayı başardı. Samsung ve Xiaomi şirketlerinin üçüncü çeyrekte Hint pazarının yüzde 24'lük kısmına sahip olduğu belirlendi.

Bu çeyrekte Xiaomi, 9.2 milyon satış yapmayı başarırken, şirket sadece 4 milyonluk satışı Redmi Not 4 cihazından elde etti. Samsung'un ise geçen çeyreğe göre yüzde 39, geçen yılın bu çeyreğine göre de yüzde 23'lük büyümeye sahip olduğu gözlemlendi. Bu büyüme rakamlarıyla rekor kıran Samsung, en çok Galaxy J2, Galaxy J7 Nxt ve Galaxy J7 Max cihazlarını sattı.

Hindistan pazarında adeta gövde gösterisi yapan Xiaomi ürünleri, ülkemizde de resmi olarak satışa sunulsun ister miydiniz?