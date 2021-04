Apple'ın 30 Yıllık Programlama Dili Yeniden Popüler

Nisan 2021'in en popüler yazılım dilleri açıklandı. Apple'ın eski programlama dili Objective-C, Tiobe endeksinin ilk 20'sine girebilmiş değil ancak kısa vadede iyi bir çıkış yakalamış durumda.

Apple'ın eski programlama dili Objective-C, Tiobe Programming Community endeksinin Nisan 2021 sürümüne göre en popüler diller arasında yerini aldı. MacOS ve iOS geliştiricilerinin yıllardır kullandığı Swift dili ise düşüş yaşadı.

Apple Swift'i piyasaya süreli yedi yıl olmasına rağmen, Objective-C, Tiobe'nin dünyanın en popüler 20 dili listesinde yer almaya devam etti. Objective-C, Swift duyurulduğu zamanlarda endekste üçüncü sıradaydı.

Bilmeyenler için Tiobe, kurumsal müşteriler için yazılım kalitesi analizleri sağlıyor ve sıralamasını birkaç popüler arama motoruna göre her dil için toplam aramaların payına dayandırıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Apple'ın eski dili Objective-C, yavaş yavaş bu listeden düşmeye başlamıştı. Analiz şirketi Tiobe, Swift'in mobil tarafta benimsenmesinin yavaşlaması nedeniyle Objective-C'nin kısmen popüler olmaya devam ettiğini dile getiriyor.

Bu arada Swift, Tiobe'nin Nisan 2020 endeksinde 11. sırada yer alıyorken, Nisan 2021 endeksine göre 15. sıraya düşmüş durumda.

Nisan 2021'in en popüler yazılım dilleri

Dikkat çeken bir diğer değişiklik de bir önceki yıl 34. sırada yer alan Fortran endeksinin 20. sıraya yükselmesi. 1950'lerde IBM'den çıkan Fortran dili, bilimsel hesaplamada popüler olmaya devam ediyor.

Tiobe, "Bu dinozor (dil), 10 yıldan fazla süre sonra ilk 20'ye geri döndü. Fortran şimdiye kadarki ilk ticari programlama diliydi ve bilimsel sayı hesaplamasına olan yoğun ihtiyaç sayesinde popülerlik kazanıyor. Fortran'a tekrar hoş geldiniz" açıklaması yaptı.

Java sanal makinesinde (JVM) çalışan bir dil olan Groovy de geçtiğimiz Nisan ayında 48. sıradan 17. sıraya yükselerek ilk 20'ye geri döndü. Ancak Tiobe'ye göre Ocak 2021'de zaten 10. sıradaydı.

Tiobe'ye göre bu ayın en iyi 10 programlama dili ise sırasıyla şunlardı: C, Java, Python, C++, C#, Visual Basic, JavaScript, Assembly, PHP ve SQL. İlk 20'yi tamamlayan diller arasında ise Classic Visual Basic, Delphi / Object Pascal, Ruby, Go, Swift, R, Groovy, Perl, MATLAB ve Fortran yer alıyor.

Geliştirici analisti RedMonk'un 2021'in ilk çeyreğine ilişkin programlama dili sıralaması biraz daha farklıydı. RedMonk'a göre ilk çeyreğin en popüler dilleri JavaScript, Python, Java, PHP, C#, CSS, TypeScript, Ruby ve C idi.