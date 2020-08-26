En Savunmasız Sektörler Siber Saldırıların Hedefinde: İşte O Sektörler!

Siber saldırganların adeta iştahını kabartan en savunmasız sektörler, giderek genişliyor. Son dönemlerde sıklıkla bitcoin dolandırıcılığı olarak da bilinen saldırıların sayısı artış gösterdi. Peki hangi sektörler bu konuda çok daha savunmasız? Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Salgın süreci ile birlikte insanlar çok daha fazla dijital ortamlarda yer almaya başladı. Elbette sadece kişiler değil aynı zamanda şirketlerin de dijitalde geçirdiği süre büyük ölçüde arttı. Bunun farkında olan Hackerlar, hiç durmadan açık arayıp durdu. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 4.1 milyar dolar veri kaydı sızıntı ile açığa çıktı. Üstelik bunun şirketlere maliyeti çok daha fazla oldu.

Bilgisayar korsanlarına karşı en savunmasız sektörler

Her 2 çalışandan 1’i oltalama e-postalarını açıyor ve böylece sisteme sızılmasına neden oluyor. Her 3 çalışandan 1’i oltalama e-postalarında bulunan (kötü amaçlı yazılım / fidye yazılımının sessiz kurulumuna neden olabilecek) bağlantılara tıklayarak hackerların işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Bu durum, bazı sektörlerin çok daha savunmasız kalmasına neden oluyor.

- Danışmanlık (%63)

- Giyim ve Aksesuar (%48)

- Eğitim (%47)

- Teknoloji (%40)

- Holdingler / Grup Şirketleri (%32,37)

- Bilgi sızdırma ya da veri paylaşımında en yüksek oranlara sahip sektörler:

- Giyim ve Aksesuar (%43)

- Danışmanlık (%30)

- Menkul Kıymetler ve Borsa (%23)

- Eğitim (%22)

oranında savunma yapabiliyor. Sizce hangi sektörler bu konuda çok daha büyük risk altında? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.