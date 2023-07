En Sevdiğiniz Müzikler Yakında Canva'ya Geliyor!

Grafik tasarım yazılım şirketi Canva, Warner Music Group (WMG) ve kâr amacı gütmeyen kuruluş Merlin ile ticari olarak yayınlanan müzikleri platformuna getirmek için ortaklık kurdu.

Kullanıcılar artık sunumlar, eğitim videoları ve sosyal medya gönderileri gibi içerik yaratımlarına sevdikleri sanatçıların müzik kliplerini ekleyebilecekler. Yayınlanan Canva tasarımlarında şarkıları kullanıldığında sanatçılar telif hakkı kazanacak.

Bu hamle, video kreasyonlarına ve sosyal medya içeriklerine yönelik artan talepten kaynaklanıyor. Müzik kütüphanesi başlangıçta Canva Pro, Canva for Education ve Canva for Nonprofit kullanıcılarına sunulacak, Canva for Teams kullanıcıları ise beklemek zorunda kalacak.

Canva'ya Yeni Müzikler Ne Zaman Eklenecek?

Ayrıca şimdilik bu özelliğe ABD, Kanada, İngiltere, Avrupa, Brezilya ve Avustralya dâhil olmak üzere belirli ülkelerdeki Canva kullanıcıları erişilebilecek.

Bu iş birliği ile birlikte Canva'nın yaratıcı topluluğu çok çeşitli müzik seçenekleriyle güçlendirilirken, sanatçıların eserleri de daha fazla kişiye ulaşmış olacak.

Peki siz Canva'nın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.