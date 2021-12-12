En Sık Görülen Omicron Belirtileri Belli Oldu!

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma ile birlikte en sık görülen Omicron belirtileri gün yüzüne çıktı. Peki, Omicron vakalarında en fazla görülen semptomlar nedir? Araştırmaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Sık Görülen Omicron Belirtileri Neler?

Öksürük (yüzde 89)

Yorgunluk (yüzde 65)

Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı (yüzde 59)

Nefes darlığı (yüzde 16)

İshal (yüzde 11)

Tat ya da koku kaybı (yüzde 8)

Güney Afrika'da 24 Kasım tarihinde yeni bir varyant türü tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni varyantı Omicron olarak isimlendirdi. Mirror'daki habere göre kısa süre içerisinde pek çok ülkede görülen Omicron varyantı ile ilgili oldukça önemli bir araştırma yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından gerçekleştirilen araştırma kapsamında Omicron varyantına yakalanan 43 hastanın verileri incelendi. En fazla görülen semptomların ilk sırasında yüzde 89 oran ile kuru öksürük olduğu ortaya çıktı.

Paylaşılan rapora göre en fazla görülen Omicron semptomları arasında yüzde 65 oran ile yorgunluk, yüzde 59 oran ile burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı yer alıyor. Nadir olarak görülen semptolar arasında tat ya da koku kaybı, nefes darlığı ve ishal bulunuyor.

Omicron varyantı (B.1.1.529) bu zamana kadar çok az sayıda vakanın hastanede tedavi görmesine neden olmasına rağmen önceki varyantlardan çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. CDC, ilk bildirilen Omicron vakalarının büyük kısmında hafif belirtiler görüldüğünü ifade etti.

Yapılan incelemelerde başak proteinindeki 32 farklı mutasyon, COVID-19'un hücreleri enfekte etme ve yayılma kabiliyetini önemli ölçüde arttırabilir. Ayrıca bağışıklık hücrelerinin virüse saldırmasını daha zor hale getirebilir.

Imperial College London'da bir virolog olan Dr. Tom Peacock, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, yeni varyant ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Başak proteininde inanılmaz derecede yüksek miktarda mutasyonların yer aldığını belirten Dr. Peacock, söz konusu varyantın dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bilim insanları söz konusu varyantının bulaşıcılık oranının çok yüksek olabileceğini açıkladı. Güney Afrika'da yer alan birçok virolog, yeni COVID-19 varyantının tespit edildiği bölgelerdeki son vaka artışı göz önünde bulundurulduğunda şimdiden endişe duymaya başladıklarını söyledi.