En Sık Yapılan Diyet Hataları Açıklandı

En sık yapılan diyet hataları belli oldu. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy, konu ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı.

En Sık Yapılan Diyet Hataları Neler?

Uygun olmayan popüler bir diyet programı uygulamak Diyet ürünlerini kontrolsüzce tüketmenin bir zararı olmayacağını sanmak Öğün atlamak Su ve egzersizi önemsememek Besin alımını takip etmemek

1. Uygun Olmayan Popüler Bir Diyet Programı Uygulamak

En sık yapılan diyet hataları arasında başta kalori kısıtlaması olmak üzere vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin ögelerini karşılayacak bir beslenme programından uzaklaşmak yer alıyor. Bu sebepten ötürü karşılaşılabilecek sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

Enerji kısıtlamasından dolayı yavaşlayan bir metabolizma

Yetersiz veya dengesiz alınan makro besin ögeleri nedeniyle yaşanan depresyon

Yorgunluk

Kas kayıpları ve olası metabolik bozukluklar

Alınamayan yararlı mikro besin ögelerinin eksikliğinde yaşanabilecek sağlık sorunları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy tarafından paylaşılan bilgilere göre düşük kalorili ve yetersiz besin ögesi içeren popüler diyetler uzun vadede sağlığı ve kilo kontrolünü olumsuz etkileyebilecek sonuçlara yol açabilir.

2. Diyet Ürünlerini Kontrolsüzce Tüketmenin Bir Zararı Olmayacağını Sanmak

"Yağı azaltılmış, şekersiz, fit atıştırmalık" gibi diyet ürün adı altında market raflarında yer alan ürünlerin fazlaca tüketileceğini düşünmek yapılan diyet hatalarından bir diğeridir. Bu besinlerin kalorisinin az olduğunu ya da sağlık için faydalı besin ögeleri içerdiğini düşünerek etiketini incelemeden, porsiyonlara dikkat etmeden diyet programına eklemek çok tehlikeli ve yanlıştır.

Diyet ürünü olarak satışa sunulan besinlerin büyük bir kısmı fazlaca işlemden geçerek ultra işlenmiş gıdalar arasına girebilir. Ultra işlenmiş gıdalara beslenmenizde fazlaca yer vermek başta obezite, vücut yağı artışı, hipertansiyon, kan şekeri dengesizliği gibi birçok sağlık sorununa davetiye çıkarmak demektir.

3. Öğün Atlamak

Her bireyin yaşam tarzına ve biyolojik saatine uygun bir beslenme saati ve içeriği vardır. Metabolizma hızı, kan şekeri düzeyi ve sonraki öğünde porsiyon kontrolü sağlanabilmesi için ara öğünlerden faydalanmak gerekir. Aksi takdirde metabolizma hızı etkilenebilir, kan şekeri düzeyi dengesizleşebilir ve bir sonraki öğünde yeme atağı geçirilebilir aynı zamanda porsiyon kontrolü de sağlanamayabilir.

Özellikle sabah kahvaltısı veya gün içerisindeki öğünlerini atlayan bireylerin gece yeme atakları geçirebildiği ve karşı koyamadıkları durumda besin alımlarının daha fazla olduğu bilinmektedir.

4. Su ve Egzersizi Önemsememek

En sık yapılan diyet hataları arasında su ve egzersizi önemsememek yer alıyor. Vücudumuzun yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu, yaşamımız için çok önemli olan sudan kilo kaybetmeyi hedeflemişken faydalanmamak büyük bir yanlıştır. Yapılan araştırmalara göre yeterli su tüketimi ve haftalık egzersiz planlaması kilo vermeye destek olabiliyor.

5. Besin Alımını Takip Etmemek

Kilo kaybetme sistemi zor ve karmaşık görünebilir ancak bunun sağlanabilmesi için gereken şartlar arasında en basiti harcanan enerjinin alınandan fazla olmasıdır. Diğer önemli nokta ise karbonhidrat, yağ ve proteinin ihtiyaç duyulan enerjiyi dengeli oranda sağlaması gerekir.

Öğünlerle birlikte alınan kalorili içecekler, gün içerisinde açlığınızı bastırmak için tükettiğiniz bir atıştırmalık, salatalarınıza eklediğiniz soslar göz ardı edilen besinlere örnek olarak verilebilir. Bu sorunu çözmenin en iyi yolu besin tüketim kaydı tutmaktır. En sık yapılan diyet hataları listesi besin alımını takip etmemek ile sona eriyor.