Dünyanın En Ucuz 5G Akıllı Telefonu: Realme V3 5G

Realme, en ucuz 5G akıllı telefonunu duyurdu. Realme V3 5G, 147 dolar fiyat etiketiyle şu anda pazardaki en uygun fiyatlı 5G telefon. Peki, Realme V3 5G neler sunuyor, özellikleri neler? Realme V3 5G akıllı telefon hakkında her şey haberimizde.

Realme V3 5G Akıllı Telefon Özellikleri

Şimdiye kadar beşinci nesil ağları destekleyen en uygun fiyatlı cihaz geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iQOO Pro 5G modeli idi. Fiyat 535 dolardı. Sadece bir yılda 5G’li akıllı telefonlar için minimum fiyat 3.5 kattan fazla düştü. Realme’nin yeni telefonuna dönecek olursak, fiyatı işlemciden kaynaklanıyor. MediaTek Dimensity 720 işlemcili telefonun baz modeli 6GB RAM (LPDDR4x) 64GB depolama (UFS 2.1) sunuyor. 6.5 inç ekran 1600 x 720 çözünürlüğe kadar çıkabiliyor. 13 megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip LED flaşlı ana kameraya 2 megapiksel 4cm makro, 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde. Pil tarafında kısıtlamaya gidilmemiş, hatta üst seviye (amiral gemisi) akıllı telefonlarda bulunmayan kapasitede pil (5000 mAh) yerleştirilmiş. Batarya, 18W hızlı şarjı destekliyor. USB-C portu üzerinden şarj olan telefonun en ince noktası 8.6mm, ağırlığı 190gr.

Realme V3 5G Akıllı Telefon Fiyatı

Gri ve mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulan 5G telefonun baz modelinin (6GB RAM 64GB depolama) 147 dolar olduğunu belirtelim. 6GB RAM 128GB depolama, 8GB RAM 128GB depolama seçenekleri de mevcut. Fiyatları sırasıyla 205 dolar, 235 dolar.

Oppo’nun alt markası Realme, V3 5G’nin yanı sıra Realme X7 serisini de (Realme X7 ve X7 Pro) duyurdu. Standart sürüm, Dimensity 800U işlemci ile geliyor. Pro sürüm, Dimensity 1000 Plus işlemciye sahip. Her iki model de yeni bir renkle (C bit) geliyor. Telefonlar Realme UI tabanlı Android 10 işletim sistemi ile geliyor. Realme X7 serisi hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.