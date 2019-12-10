En Ucuz 5G'li Akıllı Telefon Redmi K30 Özellikleri ve Fiyatı

2019’un beklenen 5G’li akıllı telefon modellerinden Redmi K30 resmi olarak tanıtıldı. Amiral gemisi sınıfında uygun fiyatı olmasıyla dikkat çeken Redmi K30 5G özellikleri ve onunla birlikte tanıtılan Redmi K30 4G özellikleri haberimizde.

5G destekleyen akıllı telefonları pazara sunan Çinli üreticilere bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz günlerde AnTuTu’da aldığı inanılmaz yüksek skorla dikkatleri üzerine çeken Redmi K30, bugün beklendiği üzere Çin’de düzenlene etkinlikte sahne aldı. Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, Redmi K30 5G ve Redmi K30 4G olmak üzere iki farklı model tanıttı.

Redmi K30 5G Özellikleri

Şu an için dünyadaki en ucuz/uygun fiyatlı 5G’li akıllı telefon ve yeni oyun odaklı işlemci Snapdragon 765G’yi taşıyan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyan Redmi K30 5G, 120Hz yenileme hızına sahip ekranı, çift ön yüz kamerası, dört arka kamerası ve yüksek kapasiteli bataryasıyla öne çıkıyor.

Dört taraftan da kavisli 3D cam gövdeye sahip olan Redmi K30 5G’nin ön ve arka yüzü Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 6.67 inç IPS LCD ekranın üst sağ köşesinde Samsung’un son modellerinde gördüğümüz hap şeklinde delik göze çarpıyor. HDR 10, 20:9, full HD+ çözünürlük sunan ekranın asıl özelliği, 120Hz yenileme hızına sahip olması; böylelikle Android telefonlarda yaşanan ekran kaydırırken takılma veya akıcı oyun oynayamama gibi sorunların yaşanmayacak olması. Daha da güzeli birçok uygulama telefonun yüksek kare hızı modunu destekleyecek. İşlemci tarafında yeni 7nm Snapdragon 765G’nin Snapdragon 730G’ye göre yüzde 10 daha iyi performans sergilediği söyleniyor. 8GB LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 2.1 depolama (microSD kart slotu mevcut) ile donanım canavarı bir telefon olduğunu gösteren Redmi K30 5G, sistem performansı ve oyun performanın ciddi iyileştirildiği MIUI 11 ile özelleştirilmiş Android 10 işletim sistemiyle geliyor. Arkada orta bölüme yerleştirilmiş dört kameradan biri 64MP, ana kameraya 120 derece görüş alanı sunan 8MP kamera, 5MP makro lens ve 2MP derinlik yardımcısı lens eşlik ediyor. Xiaomi Mi CC9 Pro modelinde gördüğümüz 108MP penta lens kurulumu karşımıza çıkıyor. Çift LED flaşlı dört kamera yapay zeka sahne kamerası, süper güç sahnesi, film modu, profesyonel mod, arka planı bulanıklaştırma, 30fps 4K video çekimi ve 120fps’de 1080p yavaş çekim video gibi özellikler sunuyor. Önde yapay zeka ile güçlendirilmiş 20MP ana lens ve 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera 30fps full HD video kaydını destekliyor. 30W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alan telefonda şimdiki telefonlarda görmediğimiz 3.5mm kulaklık girişi yerini koruyor. Cihazın parmak izi okuyucusunun yana konumlandırıldığını da belirtelim.

Redmi K30 4G Özellikleri

Redmi K30 4G, 5G modelin ucuz alternatifi olarak düşünülebilir. Redmi K30 5G’den farklı olarak 8nm Snapdragon 730G işlemci, 27W hızlı şarj, 5MP yerine 2MP makro lensin kullanıldığı dört kamera kurulumu ile geliyor. Ayrıca 4G modeli daha önce satışa çıkacak.

Redmi K30 5G ve 4G Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Redmi K30 5G modelinin Ocak 2020’de, 4G modelinin Çin’de 12 Aralık’ta satışa çıkacağı bilgisi de resmi olarak paylaşıldı. Redmi K30 5G veya 4G modeli satın almayı düşünenler için fiyatlar şöyle:

Redmi K30 5G Fiyatı

6 GB RAM + 64 GB depolama: 1,999 Yuan (Yaklaşık 284$)

6 GB RAM + 128 GB depolama: 2,299 Yuan (Yaklaşık 326$)

8 GB RAM + 128 GB depolama: 2,599 Yuan (Yaklaşık 369$)

8 GB RAM + 256 GB depolama: 2,899 Yuan (Yaklaşık 412$)

Redmi K30 4G Fiyatı

4 GB RAM + 64 GB depolama: 1,599 Yuan (Yaklaşık 227$)

6 GB RAM + 64 GB depolama: 1,699 Yuan (Yaklaşık 241$)

8 GB RAM + 128 GB depolama: 1,899 Yuan (Yaklaşık 270$)

8 GB RAM + 256 GB depolama: 2,199 Yuan (Yaklaşık 312$)