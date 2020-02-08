En Uzun Pil Süresine Sahip Olan Telefon Lenova P2

Gelişen teknolojiyle birlikte, cep telefonu satın alırken dikkat edilen noktalar da değişkenlik gösteriyor. Ancak ilk zamanlardan bu yana değişmeyen bir nokta var ki o da cep telefonlarının pil süresi.

Kullanıcılar cep telefonu alırken, bir kez şarj ettikten sonra ne kadar süre telefonun açık kalabildiğine özellikle dikkat ediyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, piyasada en uzun pil süresine sahip cep telefonu, 28 saat 50 dakika ile Lenova P2. Hemen arkasından 26 saat 43 dakika ile Huawei Mate 10 geliyor. Üçüncü sırada ise 26 saat 22 dakikalık pil süresiyle Motorola G7 Power bulunuyor.

En uzun pil süresine sahip telefonlar listesinde Samsung ve Iphone’un ilk üçte yer almaması ise dikkat çekiyor.

En Uzun Ömürlü Telefonların Listesi

Listede dördüncü sırada 25 saat 22 dakika pil süresiyle Samsung Galaxy A70 yer alıyor. Hemen arkasından 24 saat ile Motorola Moto E5 Plus geliyor. Altıncı sırada ise yine Motorola bu sefer Moto Z Play marka cep telefonu ile bulunuyor. Moto Z Play için pil süresi 23 saat 45 dakika olarak belirtiliyor. Yedinci ve sekizinci sırada Samsung, dokuzuncu ve onuncu sırada ise Xiaomi bulunuyor.