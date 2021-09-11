Dünya, 2021'deki En Yakın Asteroit Geçişine Şahit Oldu

Dünya, 2021 yılındaki en yakın asteroit geçişine şahitlik yaptı. Asteroid 2021 RS2 olarak adlandırılan gök cismi yaklaşık bir kamyon büyüklüğündeydi ve çarşamba gününün erken saatlerinde yörüngedeki büyük iletişim uydularından daha yakın bir mesafeden geçiş yaptı.

Gök cismi, 7 ila 17 fit (2,1 ila 5,2 metre) bir çapa sahipti, bu da onun küçük bir araba ile büyük bir kamyonetin boyutu arasında bir boyut sahip olduğu anlamına geliyor. Dünya'nın yaklaşan 16 bin kilometre yakınından geçen asteroit, Dünya'ya şubat ayında Dünya'nın çevresinden geçen nispeten daha küçük bir asteroitten daha yakındı.

Dünya'ya Çok Yakın Asteroit Geçişi Tehlike Oluşturmadı

Dünya'nın yeni ve küçük kozmik ziyaretçisi, saatte 39.000 milin (18 kilometre) üzerinde bir hızla ilerledi.

Asteroit, Güneş Sistemi içinde herhangi bir olumsuz duruma yol açmadan ilerlemeye devam etti. Gök cismi eğer Dünya'yı etkilemiş olsaydı büyük bir olasılıkla tamamen ya da kısmen yanmadan atmosferde çok fazla ilerlemesi mümkün değildi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse 2013 yılında Rusya'ya doğru hızla ilerleyen ve atmosferik bir patlama yaratan meteor söz konusu gök cisminden 10 kat daha genişti. Yüzeye çarptığında bulunan en büyük parça ise yalnızca 1,5 metre çapındaydı.

2021 RS2 gibi asteroitler ne insanlar ne de gezegen için herhangi bir tehdit oluşturmuyor ancak gök bilimciler, dünyanın endişelenmesi gerekenlerin henüz keşfedilmeyenler olduğunu belirtiyor. 2013'te Rusya'ya düşen meteor, daha öncesinden tespit edilememişti. Bu nedenle çok daha büyük bir hasara neden oldu.

NASA, Asteroit Tehlikelerini Önceden Tespit Etmek İstiyor

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi Dünya'ya doğru gelen bir asteroidi çok önceden tespit etmek için bilim insanlarının çok fazla olanağı bulunmuyor. Bilim insanları, asteroidi çok geç tespit ettiğinde 2013 yılındaki gibi büyük hasarlar çoktan meydana gelmiş olabiliyor.

Bilim insanlarına göre Dünya'yı böyle tehditlerden korumak için 5 ila 10 yıl önceden bilgilenmek gerekiyor.

NASA'dan Paul Chodas, geçen aylarda Insider'a yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimizde onları mümkün olduğu kadar erken bulmak var. Dinozorların bir uzay programı yoktu ve onlara ne olduğuna bakın. Bir uzay programımız var. Yeterli zaman verilirse bu tehdit hakkında yeni bir şeyler yapabiliriz."

NASA'nın zararsız asteroit geçişlerinin yanı sıra Dünya'ya zarar verebilecek asteroitlerin de tespit edebilmesi, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabilir.