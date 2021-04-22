En Yaygın Siber Dolandırıcılık Yöntemleri Açıklandı

En yaygın siber dolandırıclık yöntemleri belli oldu. Siber güvenlik kuruluşu ESET, sahtekarların en sık kullandığı yöntemleri açıkladı ve bu tehditlerden nasıl korunulacağına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

En Yaygın Siber Dolandırıcılık Yöntemleri Neler?

Online alışveriş dolandırıcılığı

Para kuryesi dolandırıcılığı

Piyango ve ödül dolandırıcılığı

Vergi dolandırıcılığı

Yatırım dolandırıcılığı

1. Online Alışveriş Dolandırıcılığı

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde özellikle maske ve dezenfektan gibi bazı ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşandı. Bu durum, bazı online dolandırıcılık olaylarının yaşanmasına neden oldu. Aktarılan bilgilere göre örneğin dolandırıcılar sahte bir web sitesi oluşturarak ünlü markaların ürünlerini çok düşük fiyata satışa sunuyor.

Söz konusu sahte internet siteleri üzerinden sipariş verdiğiniz takdirde ürün elinize hiç ulaşmayabilir ve hatta kredi kartı veya banka kartı bilgileriniz ele geçirilebilir. Bunun sonucunda ise kötü niyetli kişiler, ele geçirdikleri kartlardan yüklü miktarda para çekebilir.

ESET, bu gibi dolandırıcılıklarda para kaybetme olasılığını minimuma indirmek için satıcıların hizmet sözleşmesini ve iade politikalarının incelenmesi gerektiğini açıkladı. Bunun yanı sıra ürüne yapılan yorumları okuyun ve çok fazla kişisel bilgi vermeniz isteniyorsa şüphe ile yaklaşmanızda fayda var.

2. Para Kuryesi Dolandırıcılığı

Kötü niyetli kişiler, salgın döneminde normalleşen evden çalışma sistemini ya da çevrim içi arkadaşlık hizmetleri üzerinden kullanıcıların aklını çelmek için uğraşır. Dolandırıcılar, kullanıcıların güvenini kazandıktan sonra para ya da bir çek gönderir. Daha sonra kurbanın parayı veya çeki bir başkasına göndermesini ister. Bu durumun birçok sonucu mevcut.

İlk aşamada temiz olan çek, daha sonra sahte çıkabilir ve banka bu çeki sizin ödemenizi isteyebilir. Bunun yanı sıra illegal bir parayı taşıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda kendinizi yasal anlamda büyük bir sıkıntının içerisinde bulabilirsiniz.

İstenilen iş için bir müşteriden sözde farklı bir müşteriye ya da taşerona para transferi yapılması isteniyorsa bunu kabul etmemeniz öneriliyor. Çevrim içi ortamda tanıştığınız bir kişi, sizden kendi adına bir konuma para göndermenizi istiyorsa reddetmelisiniz.

3. Piyango ve Ödül Dolandırıcılığı

Bu dolandırıcılık yönteminde genellikle kullanıcılara para ya da lüks bir ödül kazandığını içeren e-posta, telefon ya da mesaj gönderilir. Mesajın içeriğinde kullanıcının ödüle sahip olabilmesi için kısıtlı bir süreye sahip olduğu belirtilir. Kişinin ödülü alabilmesi için gönderi masrafları veya çeşitli hayali masraflar için para ödemesi istenir fakat kişi, istenilen ücretleri ödese bile ödüle hiçbir zaman sahip olamaz.

Diğer bir yöntemde ise insanlardan büyük ödül kazandıran yarışmaya ya da piyangoya katılması istenir. Kazanma ihtimalini arttırmak veya çekilişe daha fazla katılım hakkı elde edebilmek için ödeme yapılmasının gerektiği söylenir. Elbette bu gerçeği yansıtmaz.

ESET tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcılar, bu dolandırıcılık yönteminden korunmak için spam filtresi kullanabilir.

4. Vergi Dolandırıcılığı

Yerel bir vergi kurumunun kimliğine bürünen dolandırıcılar, kullanıcılara sahte e-posta gönderir. E-posta içeriğinde kişilerin vergi beyannamelerinde herhangi bir yeri yanlış yazdığı ya da vergi son ödeme tarihinin geçtiğini ve hemen ödenmediği takdirde büyük cezalar ile karşı karşıya kalınacağı yer alır.

Bu yöntem ile kişilerden hassas kişisel ve finansal bilgiler ele geçirilir. Ele geçirilen bilgiler dolandırıcılık için kullanılır. Bu tehditten korunmanın en basit yolu, vergi kurumu ile iletişime geçerek iddia edilen bilginin teyit edilmesidir.

5. Yatırım Dolandırıcılığı

Bu yöntemde genellikle "Yatırımınızı hızlı ve kolay şekilde katlayın" mesajı yer alır. Dolandırıcılar, bu yöntemi uygulamak için genellikle e-posta aracını kullanır. Kolay para kazanmanızı sağlayacak garantili bir yatırımın veya yöntemin olmadığını unutmamalısınız. Bu tarz e-postalara ihtiyatlı yaklaşarak mevcut bilgileri özenli bir biçimde inceleyerek dolandırıcılığı fark edebilirsiniz. İlginizi çeken teklif ile karşı karşıya kaldığınızda teklifi ve teklife ilişkin firmayı kesinlikle araştırmalısınız.