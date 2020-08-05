Süleyman Soylu Açıkladı: En Yoğun Koronavirüs Denetimi Gerçekleştirilecek!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden en yoğun koronavirüs denetimi gerçekleştirileceğini paylaştı. İşte detaylar.
En Yoğun Koronavirüs Denetimi Yarın Gerçekleştirilecek
Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:
"Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Kontrollü Sosyal Hayat
Pazarlar, İşyerleri, Marketler, Toplu taşıma, Yollar, Alışveriş alanları, Lokantalar, Kafeteryalar, Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında Hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları Esnaf ve Ticaret Odaları Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta."
Pazarlar— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 5, 2020
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar
Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında
Hepimiz sahada olacağız
Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları
Kurum Müdürleri
Kolluk
Zabıta#SağlıkİçinHepimizİçin
Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.
Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?
4 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 234.934 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.765'e yükseldi.
Toplam ağır hasta sayısının 583 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 218.491 olarak açıklandı.
YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dVaRRl90gd— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2020
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