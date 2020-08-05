Süleyman Soylu Açıkladı: En Yoğun Koronavirüs Denetimi Gerçekleştirilecek!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden en yoğun koronavirüs denetimi gerçekleştirileceğini paylaştı. İşte detaylar.

En Yoğun Koronavirüs Denetimi Yarın Gerçekleştirilecek

Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

"Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Kontrollü Sosyal Hayat

Pazarlar, İşyerleri, Marketler, Toplu taşıma, Yollar, Alışveriş alanları, Lokantalar, Kafeteryalar, Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında Hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları Esnaf ve Ticaret Odaları Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta."

Pazarlar

İşyerleri

Marketler

Toplu taşıma

Yollar

Alışveriş alanları

Lokantalar

Kafeteryalar

Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında



Hepimiz sahada olacağız



Valiler

Kaymakamlar

Belediye Başkanları

Esnaf ve Ticaret Odaları

Kurum Müdürleri

Kolluk

Zabıta#SağlıkİçinHepimizİçin — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 5, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

4 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 234.934 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.765'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 583 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 218.491 olarak açıklandı.