Endnight Games, Yeni Oyunu Sons of the Forest'ı Duyurdu

2014 yılında çıkmış olan The Forest oyununun geliştiricisi olan Endnight Games, yeni Sons of the Forest oyununu duyurdu.

The Game Awards 2019 şovu sırasında duyurulmuş olan oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Şu anlık oyun ile ilgili olarak aslında bilinen pek fazla bir şey yok. Yani ne zaman çıkacağı ve hangi platformlara çıkacağı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Buna ek olarak konu açısından da bir şey söylenmiş değil. Yani The Forest için doğrudan bir devam oyunu mu olacak yoksa farklı bir konu mu işlenecek, bilinmiyor.

Yayınlanan duyuru fragmanında, ana karakterimiz olduğunu düşündüğümüz kişinin kolundaki dövmeyi inceledikten sonra helikopterin düşmesi sonrasında karanlık bir ormanda ilerlerken birden fazla uzvu olan garip varlıklar görüyoruz. Bununla birlikte, senaryonun bazı bölümlerinde fragmanın başındaki kazadan kurtulmayı başaran asker veya askerlerle birlikte ilerleyeceğimiz kısımların da olacağını anlıyoruz.

Sons of the Forest atmosfer olarak The Forest oyununu hiç de aratmayacakmış gibi görünüyor. Bir önceki oyuna göre çok daha gerilimli olacağı her halinden belli oluyor ama elbette daha fazla detaya ihtiyacımız var. Gelişmeleri takip edeceğiz.