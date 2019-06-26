Endonezyalı Çift, Yeni Doğan Bebeklerine Google İsmini Verdi

Anne babaların, yeni doğan bebeklerine dizi ve film karakterlerinden esinlenerek isim koymaları alışık olduğumuz bir durum. Kendilerini karakterlerle özdeşleştiren ya da karakterleri çok seven ebeveynler, çocuklarına dizilerde ya da filmlerde gördükleri isimleri veriyor. Bu durum olağan hale gelmiş olsa da Endonezya’da yaşayan bir çiftin bebeklerine “Google” ismini vermesi alışık olduğumuzun dışında bir durum.

Endonezyalı çift, yeni doğan erkek çocuklarına Google ismini verdi. 21 yaşındaki anne ve 27 yaşındaki baba, başta oğullarına teknolojiyle ilgili başka bir isim vermeyi düşünmüşler. Microsoft, iPhone, iOS ve Windows gibi isimler arasında kararsız kalan çift, en sonunda Google isminde karar kılmış.

Endonezya’da, insanların isimlerinin özelliklerini taşıdığına inanılıyor. Bunun için ebeveynler çocuklarına anlamlı isimler vermeyi tercih ediyor. Bebeğin babasının yaptığı açıklamalara göre Google, oldukça anlamlı bir isim. Baba, Google’ın insanlara yardım ettiğini ve bu nedenle oğluna Google ismini verdiklerini söylüyor.

Yapılan eleştirilere göre, çocuğa Google isminin verilmesinin sebebi Google'dan ekonomik destek almak ya da çocuğun ilerde Google'da işe alınmasına yardımcı olmak. Ancak baba bu iddiaları kabul etmiyor ve bu ismi sadece anlamını düşünerek koyduğunu söylüyor.