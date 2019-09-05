Energizer Uygun Fiyatlı Yeni Telefonlarını Tanıttı

Energizer IFA 2019’da E241 ve E241S adlı iki yeni telefonunu tanıttı. Her iki telefonun da, sıradan bir cep telefonu ile gelişmiş akıllı telefonların tam ortasında konumlanan birer geçiş telefonu olduğunu söyleyebiliriz.

Aslında E241 ve E241S modelleri tam olarak aynı cihazlar olarak geliyor. Tek farkları ise E241 modelinde 3G bağlantısı sunulurken E241S modelinde 4G bağlantısının sunuluyor olması.

KaiOS işletim sistemiyle çalışan bu telefonlar feature phone kategorisine giriyor. Yani bu telefonlar, arama yapabilmek dışında neredeyse başka hiçbir özelliği olmayan cep telefonlarıyla, son teknoloji özelliklere sahip olan akıllı telefonlar arasındaki boşluğu kapatmak amacıyla geliştirildi.

KaiOS işletim sisteminde, WhatsApp, YouTube, Facebook, Google Asistan ve Google Maps gibi uygulamalar ön yüklemeli olarak hazır şekilde geliyor. Bunların yanı sıra KaiStore’da düzinelerce başka uygulama daha kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Görsellerden görüldüğü üzere Energizer’in yeni telefonlarında geleneksel T9 klavye ve dokunmatik olmayan 2.4 inç’lik ekran bulunuyor. Ortadaki yönlendirme düğmesi aynı zamanda Google Asistan’ı çağırmak için de kullanılabiliyor.

Her iki telefonda da çift SIM kart desteği, Wi-Fi, GPS ve 6 gün boyunca kullanılımı, 28 saat boyunca konuşma yapmayı ve 9 saat boyunca video izlemeyi mümkün kılan 1.900 mAh’lik bir batarya yer alıyor. Cihazlarda hem ön hem de arka kamera bulunuyor ve arkada bir de LED ışık mevcut. Siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip olan her iki telefon da uzatılmış 3 yıl garanti ile geliyor.

3G’li E241 modeli 29.99 eurodan (yaklaşık 200 TL) satışa sunulurken, 4G’li E241S modeli 34.99 eurodan (yaklaşık 220 TL) satışa sunuluyor. Ancak telefonların nerede ve ne zaman satışa sunulacağı bilgisi henüz paylaşılmadı.