  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Enerji Bakanı Albayrak: 'Yaz Saati Uygulaması Devam Edecek'

Enerji Bakanı Albayrak: 'Yaz Saati Uygulaması Devam Edecek'

Enerji Bakanı Berat Albayrak
YORUM YAZ
Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji

Geçtiğimiz gün Danıştay Dava İdareleri Kurulu yaz saati uygulamasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Alınan karara ilişkin hükümet kanadından açıklama en üst makamdan geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasında aynı istikamette devam edeceklerini açıkladı. 

Bir defaya mahsus uygulanabilirliği nedeniyle yaz saati uygulamasında yürütmeyi durdurma kararı alan Danıştay Dava İdareleri Kurulu, kış saati uygulamasına geri dönülmesinin yolunu açmıştı. Açılan davanın gerekçesini haklı bulan Danıştay üyeleri, Bakanlar Kurulu'nun ilgili düzenleme için süreklilik arz edecek şekilde kullanılması yönünde bir yetki verilmediğini belirtmişti.

Konuya ilişkin açıklamarda bulunan Enerji Bakanı Albayrak, "Danıştay'ın dünkü kararı açıkçası, esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Usul ile ilgili olarak düzenleme yapılacak, yaz saati uygulamasında aynı istikamette devam edeceğiz. Bu yaz saati uygulaması ile Türkiye'ye büyük katkı sağladık. Yaz saati uygulaması ile enerji bağlamında her konuda geçen sene 540 milyon liralık tasarruf sağlamışız" ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Albayrak tarafın yapılan bu açıklamaların ardından ilerleyen dönemde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. 

Sizce kış saati uygulamasına geri dönebilir miyiz?

Kış Saati Uygulaması Geri Dönüyor! TEKNOLOJİ Kış Saati Uygulaması Geri Dönüyor!

ETİKETLER: yaz saati uygulaması berat albayrak

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

City Car Driving City Car Driving
City Car Driving City Car Driving, kendinizi gerçekten araba sürüyormuş gibi hissedeceğiniz oldukça eğlenceli ve etkileyici bir araba simulasyonu oyunudur.
City Car Driving Türkçe Yama City Car Driving Türkçe Yama
City Car Driving Türkçe Yama City Car Driving Türkçe Yama, hem Türkiye'de hem de Dünya üzerinde oldukça popüler hale gelen araba simülasyonu city Car Driving oyununun Türkçe dil paketidir. ÜCRETSİZ
Malwarebytes Anti-Malware Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware Bilgisayarınızı malware, spyware, trojanlar ve rootkitler gibi zararlı tüm yazılımlardan korumak için ücretsiz olarak Malwarebytes Anti-Malware'ı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Kaspersky Anti-Virus Kaspersky Anti-Virus
Kaspersky Anti-Virus Kaspersky Anti-Virus 2017, Windows PC kullanıcıları için en iyi antivirüs programlarından biri. DENEME SÜRÜMÜ
Swat 4 Swat 4
Swat 4 Swat serisinin 4. sürümü olan Swat 4 bol aksiyon dolu bir FPS oyunudur. DENEME SÜRÜMÜ
Uygulama Paylaş Uygulama Paylaş
Uygulama Paylaş Android cihazlarınızdaki uygulamaların linklerini ve APK dosyalarınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Okuma Yazma Öğreniyorum Okuma Yazma Öğreniyorum
Okuma Yazma Öğreniyorum Okuma Yazma Öğreniyorum, adından ne olduğunu gayet net şekilde ifade ettiği gibi ufak çocukların okuma yazma öğrenmesini sağlayan yararlı bir eğitim uygulaması. ÜCRETSİZ
GOM Cam GOM Cam
GOM Cam GOM Cam, PC ekranı, web kamera ve oyun kaydetme seçenekleri sunan ekran videosu çekme - alma programı. DENEME SÜRÜMÜ
Nasreddin Hoca İle Okuma Yazma Öğreniyorum İlkokuma Eğitimi Nasreddin Hoca İle Okuma Yazma Öğreniyorum İlkokuma Eğitimi
Nasreddin Hoca İle Okuma Yazma Öğreniyorum İlkokuma Eğitimi MEB ödüllü tek ilköğretim 1. sınıf okuma yazma eğitimi-öğretimi yazılı sayesinde çocuklarınız artık daha kolay okuma ve yazmayı öğrenecek. DENEME SÜRÜMÜ

YORUMLAR