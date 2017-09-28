Enerji Bakanı Albayrak: 'Yaz Saati Uygulaması Devam Edecek'

Geçtiğimiz gün Danıştay Dava İdareleri Kurulu yaz saati uygulamasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Alınan karara ilişkin hükümet kanadından açıklama en üst makamdan geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasında aynı istikamette devam edeceklerini açıkladı.

Bir defaya mahsus uygulanabilirliği nedeniyle yaz saati uygulamasında yürütmeyi durdurma kararı alan Danıştay Dava İdareleri Kurulu, kış saati uygulamasına geri dönülmesinin yolunu açmıştı. Açılan davanın gerekçesini haklı bulan Danıştay üyeleri, Bakanlar Kurulu'nun ilgili düzenleme için süreklilik arz edecek şekilde kullanılması yönünde bir yetki verilmediğini belirtmişti.

Konuya ilişkin açıklamarda bulunan Enerji Bakanı Albayrak, "Danıştay'ın dünkü kararı açıkçası, esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Usul ile ilgili olarak düzenleme yapılacak, yaz saati uygulamasında aynı istikamette devam edeceğiz. Bu yaz saati uygulaması ile Türkiye'ye büyük katkı sağladık. Yaz saati uygulaması ile enerji bağlamında her konuda geçen sene 540 milyon liralık tasarruf sağlamışız" ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Albayrak tarafın yapılan bu açıklamaların ardından ilerleyen dönemde neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

Sizce kış saati uygulamasına geri dönebilir miyiz?