Enerji Endüstrisinde Devrim Yapacak Buluş!

Amerikalı mühendislerden, enerji endüstrisini baştan aşağı değiştirebilecek bir hamle geldi. Cam işlevi görebilecek şeffaf ve geçirgen güneş enerjisi hücreleri üreten mühendisler, bu malzemenin yapılarda pencere olarak kullanılmasıyla büyük miktarda elektrik enerjisi üretilebileceğini öngörüyorlar.

Dünyada yeşil enerjiye olan yatırımlar her geçen gün artıyor. ABD'nin Michigan Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar güneş enerjisini depolayan şeffaf bir malzeme üretmeyi başardı.

İnce ve plastiğe benzeyen malzeme binalardaki pencerelerde, otomobillerde, cep telefonlarında ve diğer elektronik cihazlarda kullanılabilecek. Böylece hem üretim maliyetleri düşecek, hem de enerji tasarrufu sağlanmış olacak.

Enerji uygulamalarında devrim yapabilecek araştırma, Michigan Üniversitesi’nden Kimya Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Profesörü Richard Lunt önderliğinde ilerliyor. Lunt, "Üzerinde çalıştığımız uygulama, çatı üstü güneş panalleri kadar büyük bir potansiyele sahip. Şeffaf paneller, güneş enerjisinin geleceği olacak" dedi.

ABD'de 5 milyar metrekare ila 7 milyar metrekare arasında cam yüzey bulunduğunun tahmin edildiğini söyleyen Lunt, tüm bu alanın şeffaf güneş panelleriyle kaplanması halinde ABD'nin enerji tüketiminin yüzde 40'ını karşılayabilecek bir potansiyelin ortaya çıkacağını vurguladı.

Çatı üniteleriyle şeffaf panallerin benzer bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Lunt, her iki teknolojinin birbirine entegre bir şekilde gelişmesi halinde, enerji talebini yüzde 100 oranında karşılayabileceğini söyledi.

Enerji tüketiminde fosil yakıtlardan uzaklaşabilmek için düşük maliyetli ve yenilikçi alternatif enerji uygulamalarına ihtiyaç olduğunun altını çizen Lunt, dünyanın geleceği açısından bunun çok önemli olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın fosil yakıtlara olan bağlılığına rağmen, Amerika'da güneş enerjisine olan yatırımlar gittikçe büyüyor. Geçtiğimiz aylarda bağımsız bir kuruluş olan “The Solar Foundation” tarafından yapılan bir araştırma sonuçlarına göre güneş enerjisi sektöründe çalışan kişilerin şu anda kömür sektöründe çalışanların iki katına ulaştığı ortaya çıkmıştı. Önümüzdeki 12 ay içerisinde çalışan sayısının tüm Amerika’da yüzde 10’u geçmesi bekleniyor.

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