Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji Rezervinde Tarihi Rekor Kırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre enerji rezervinde tarihi rekor kırıldı. Karadeniz'de doğal gaz keşfi ve bor madenlerine yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, TOGG bataryasıyla ilgili de açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'e girerken enerji konusunda dışa bağımlılığın azalmasına dikkat çekti:

"Ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz. Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz.

Sadece son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kurulduğu 1935'ten 2003 yılına kadar yaklaşık 70 senede yalnızca 3 milyon metrelik sondaj yapmıştır. Aynı kurum 2003 yılından bu yana yaklaşık 7,5 milyon metrelik sondaj gerçekleştirdi."

Erdoğan'dan enerji rezervinde tarihi rekor kırıldı mesajı

Bor yataklarının daha fazla değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, bor üretim yelpazesinin daha da genişleyeceği müjdesini vererek, "2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu" dedi.

Ayrıca yerli otomobil TOGG'un batarya üretimlerinin Türkiye'de gerçekleşeceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bataryalarda kullanılacak olan lityumun Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nden temin edilmesinin doğru olacağını söyledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkan ifadeler:

"TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan temin etmeyi planlıyoruz. Nükleer enerjiden hidroelektrik santrallerine, maden arama ve işletme faaliyetlerinden diğer yatırımlarımıza kadar, ülkemizin potansiyelini harekete geçirecek hemen her çaba, organize bir saldırıya uğramaktadır.

Türkiye'nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline getirilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz.

Türkiye olarak bir taraftan Koronavirüs salgınıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle ihmal etmiyoruz. Pek çok ülkede ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz."