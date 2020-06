Enerji Sektörü Yeterince Dijitalleşebildi Mi?

Enerji sektörü son dönemlerin en çok tartışılan alanlarından birisi olarak biliniyor. Ayrıca en fazla kazanç sağlanan sektör olması nedeniyle ayrı bir dikkat çekmeyi başarıyor. Fakat bu alan ile ilgili son dönemlerde dijitalleşme tartışmaları yürütülüyor.

Nutanix, IDC’nin düzenlediği ve COVID-19’un enerji sektörüne olan etkilerinin ele alındığı webinar’ında, oldukça önemli konulara değinildi şimdilerde neredeyse her sektör dijitalleşme ile ilgili kendisini sorgulamaya başladı. Yapılan etkinlikte yine dijital dönüşüm konusunda yoğun tartışmalar yaşandı. Genel olarak bakıldığında, aslında şirketlerin büyük bir bölümünün buna henüz hazır olmadığı görülüyor.

Dijital dönüşüm enerji sektörünü de kapsayacak

Koronavirüs süreci ile birlikte artık dijital dönüşüm kaçınılmaz hale geldi. Aklınıza gelebilecek bütün sektörlerde dijital dönüşüm olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Fakat teknik detayların çok fazla yer aldığı enerji sektöründe, dijital dönüşümün nasıl gerçekleştirileceği büyük bir soru işareti.

Etkinliğin açılışını yapan ve bu alandaki etkili isimlerinden birisi olarak bilinen Roberta Bigliani, “Günümüzde BT altyapısı, başarılı bir dijital dönüşümü sağlamak için kilit öneme sahip. Bulut ve hiper bütünleşik altyapılar, enerji dağıtım şirketlerine çevik olması için gereken esnekliği ve güvenilirliği sağlamakta.” ifadelerine yer verdi.

Konferansa katılan şirketlerin neredeyse tamamı dijital dönüşüm ile ilgili ortak çalışma kararı aldı. COVID-19’un dijitalleşme yaşattığı bu dönemde IT yönetimine olan yansımalar 5 ana başlıkta toplandı: Evden çalışma, Self Service IT, Uzaktan Yönetim, İş Sürekliliği ve Maliyetlerin azaltılması. Bakalım enerji şirketleri ilerleyen dönemlerde buna uyabilecek mi!