Enes Batur Evliliği Hakkında Gerçeği Açıkladı! Enes Batur Evlenmedi mi?

YouTube Türkiye'nin en popüler isimlerinden olan ve ikinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman'dan rol arkadaşı Damla Aslanalp ile evlendiğini söyleyen Enes Batur'un nikahı hakkında tüm gerçekler ortaya çıktı.

Enes Batur Gerçek Kahraman filmi sonrasında evleneceğini duyuran ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran Enes Batur, yayınladığı videoyla spekülasyonlara son verdi. Evliliğin gerçek olmadığını yalnızca takipçilerine verdiği sözü tutmak istediğini söyleyen Batur, Aslanalp ile arkadaş olduklarını aktardı.

Sadece Şaka Yapmak İstedim

Yayınladığı videoda "Şu ana kadar evlendiğimize hala, ciddi ciddi inanan varsa onlardan özür diliyorum. Fakat siz bana evlen evlen diye baskı yaptınız. Yaptığım sadece küçük bir şakaydı" ifadelerini kullanan ve her şeyin rol icabı yapıldığını gösteren Enes Batur'a pek çok takipçisi de inanmamıştı. Reklam amacıyla yapıldığı düşünülen bu evliliğin şaka olduğu belirtildi.

Sosyal Medya Karıştı: Evlenmenin Şakası Olur mu?

Gerçek olmayan bu reklam evliliğine isyan eden birçok kullanıcının da bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Takipçilerini kandırdığı dile getiren Batur'un filminin reklamı amacıyla bu evliliği düzenlediği düşünülüyor. Zaten sosyal medyanın çoğunluğu bu evliliğin sahte olduğunu düşünüyordu ancak Enes Batur da son noktayı koymuş oldu.