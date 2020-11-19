Enes Batur, Exxen Projesi İçin Acun Ilıcalı ile Anlaştı

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde komedyen Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programının dijtal yayın platformu Exxen’de yaymlanacağnı açıklamıştı. Dijital platform ile ilgili müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgiye göre Enes Batur Exxen platformu için içerikler üretecek.

Acun Ilıcalı ile Anlaşan Enes Batur Exxen’de Yer Alacak

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı, yeni dijital yayın platformu Exxen’i duyurmuştu. Dijital yayın platformu duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda insan tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. 2021 yılında hizmet vermeye başlaması beklenen Exxen’de yayımlanacak içerikler için pek çok isim ile görüşülmeye devam ediliyor.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde YouTube’da kısa sürede popüler olmayı başaran Konuşanlar programı için Hasan Can Kaya ile anlaşmıştı. Birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden paylaşan Ilıcalı, "Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'de, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak müjdeyi vermişti.

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programını transfer eden Acun Ilıcalı, bu kez Enes Batur ile anlaştı. Enes Batur Exxen platformu için içerikler üretecek. Enes Batur, 2021 yılında hizmer vermeye başlaması beklenen Exxen isimli dijital yayın platformunda yayımlanacak 4 farklı projede yer aldığını açıkladı.

TV8 kanalının sahibi Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Exxen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi reklam kuralları. Exxen başka bir dünya. Ülkemizde olmayan her şeyi dibine kadar yapabileceğiz. Süre sıkıntısı da yok. Çok iyi isimlerle anlaştık. Dünya markalarıyla mücadele edeceğiz. Büyük bir risk aldık, inşallah batmayız” ifadelerini kullanmıştı.