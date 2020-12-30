Enes Batur Exxen Projesinin İsmi Belli Oldu!

Enes Batur Exxen projesinin ismi ne olacak? Bu sorunun cevabı, milyonlarca internet kullanıcısı tarafından takip edilen ünlü YouTuber Batur’un hayranları tarafından oldukça merak ediliyordu. Acun Ilıcalı tarafından kısa bir süre önce duyurulan yeni dijital yayın platformu Exxen’in resmi Twitter hesabı üzerinden yayımlanan tweetle beraber bu sorunun cevabı netlik kazandı.

Enes Batur Exxen Projesinin İsmi Ne Olacak?

Acun Ilıcalı, birkaç ay önce Netflix’e rakip olma potansiyeli bulunan yeni dijital yayın hizmeti Exxen’i duyurmuş ve duyurunun üzerinden çok geçmeden platformda yer alacak içerikleri birer birer açıklamaya başlamıştı. Duyurulduğu ilk günden bu zamana kadar milyonlarca insan tarafından merakla beklenen yayın servisi için birçok ünlü isim ile anlaşma imzalanmıştı. Ilıcalı’nın yeni dijital yayın platformu için anlaşma imzalayan ünlü isimler arasında Enes Batur da yer almıştı.

2021 yılında hizmet vermeye başlaması planan Exxen isimli dijital yayın hizmetinde Batur’un dört farklı projede yer alacağı açıklanmıştı. Exxen’in resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tweet ile beraber bu projelerden bir tanesinin ismi belli oldu. ExxenTR hesabından yayımlanan tweette şu ifadelere yer verildi:

“Erkekler, kadınlar karşısında EnesBaturlaBuluşma’da yeteneklerini konuşturacak. En iyi buluşmacı kim olacak?”

Paylaşılan tweette ayrıca programın afişine de yer verildi. “Enes Batur’la Buluşma” olarak isimlendirilen program, Batur’un YouTube üzerinden yayımladığı “Gerçek Hayatta Tinder” serisinin uyarlaması olacak.

Exxen’de Hagi İçerikler Yer Alacak?

Milyonlarca kişi tarafından büyük bir merak içerisinde beklenen dijital yayın hizmetinde yayımlanacak olan içriklerin bir kısmı şu şekilde:

Tolgshow

Bu Benim Masalım

Buraların Yabancısıyız

Kirli Çamaşırlar

MasterChef Junior

Öğrenci Evi

Şeref Bey

Hükümsüz

Sesli Güldüm

Konuşanlar

Akıl Oyunları

Garaj Exxen

Sihirli Annem

Zeynep Bastık ve Konukları

Gibi

Astrolojik Şifreler

Nasıl Zayıflarım

Fight Club

“O adam Oldun mu?”

Ayak Tenis

Yetiş Zeynep

Katarsis

Kral Şakir

Exxen Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Exxentr resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre dijital yayın platformunun kullanıcıların deneyimine açılacağı tarih 1 Ocak 2021 olarak açıklandı. Exxen’de yayımlanacağı duyurulan çoğu içerik 1 Ocak 2021 itibarıyla erişilebilir olacak.