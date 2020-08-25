Enes Batur 'Helikopter Pisti Yaptırdım' Dedi: Sosyal Medya Karıştı

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen YouTube fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde "Yeni evimize helikopter pistimizi de koyduğumuza göre tek geriye kalan helikopter." sözleri ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Enes Batur Helikopter mi Aldı?

Aslında bir oyun amacı ile havuzun kenarına yapılan daire alanı mizahi olarak "Yeni evimize helikopter pistimizi de koyduğumuza göre tek geriye kalan helikopter." sözleri ile paylaşan Enes Batur, sosyal medya kullanıcılarının durumu ciddiye alması ile garip dakikalar geçirdi.

İnanamıyorum şaka olsun lütfen https://t.co/ZSrv4BMXbx — Enes Batur (@enesbatur00) August 24, 2020

Pek çok internet sitesinde, sözlükte ve sosyal medya platformunda ciddiye alınan bu açıklamaların ardından Enes Batur ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Enes Batur'a helal olsun evinin önüne helikopter pisti yaptırmış. Ben 8 yıllık sosyal medya fenomeniyim, evimin önüne sekiz kök çarliston biber diktim dördü kurudu — 81MEMMED (@81MEMMED_) August 24, 2020

Normalde 'Daireden Son Çıkan Kazanır' isimli bir oyun için yapılan bu alanın helikopter pisti ile yakından uzaktan hiçbir ilgisinin olmadığını söylememize gerek yok. Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.