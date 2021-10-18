Enes Batur, Okan Bayülgen'in Sosyal Medya Açıklamasına Yanıt Verdi

Enes Batur, Okan Bayülgen'e yanıt verdi. YouTuberlar ve diğer sosyal medya fenomenleri hakkında iddialı açıklamalarda bulunan Okan Bayülgen, tepki almaya devam ediyor. Peki ya Enes Batur, Okan Bayülgen'le ilgili ne dedi?

Geçtiğimiz günün akşam saatlerinde düzenlenen Alara Eriç'in yeni şarkısı “Yıldızlar”ın lansmanına katılan YouTuber ve sosyal medya fenomeni Enes Batur, Okan Bayülgen'in yaptığı çarpıcı açıklamalara yanıt verdi.

Taksim’deki bir otelde gerçekleşen etkinlikte hem televizyon hem de sosyal medya ünlüleri yer aldı. Geceye katılan isimlerden biri olan Enes Batur, Okan Bayülgen’in sosyal medya ve sosyal medyada fenomen olan insanlar için kullandığı ifadelerin doğru olmadığını hatırlattı.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz ve Deniz Boy tarafından hazırlanan habere göre YouTuber Enes Batur, "Onun bu yaptığı tamamen çocukluk. Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim" şeklinde konuştu.

Okan Bayülgen sosyal medya için ne demişti?

Tarafını Seç programında fenomenlerle ilgili görüşlerini dile getiren Bayülgen, "Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Açıklamasına "Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence." ifadeleri ile devam eden Bayülgen, kullandığı ifadeler ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya kullanıcılarının kimi Okan Bayülgen tarafından kullanılan ifadeleri doğru bulurken, kimileri de bu ifadelere katılmadığını dile getirdi. Bayülgen, kısa bir süre önce de katıldığı bir canlı yayında TikTok'ta dans edenlerin gerizekalı olduğunu söylemişti: