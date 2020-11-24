Enes Batur Sağlık Durumu Nasıl? Kaza Sonrası İlk Açıklama

Enes Batur sağlık durumu nasıl? Enes Batur geçtiğimiz gün trafik kazası geçirmişti ve Chevrolet Camaro SS model aracı kullanılamaz hale gelmişti. Enes Batur trafik kazası sonrası açıklama yaptı. Enes Batur sağlık durumu hakkında resmi açıklamada bulundu.

Enes Batur Sağlık Durumu Nasıl?

Ünlü YouTuber Enes Batur geçtiğimiz gün İstanbul Etiler'de trafik kazası yapmıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Enes Batur'un orta refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildiği bilgisini sizlere aktarmıştık.

Enes Batur kaza sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sabah talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi. Bütün sağlık kontrollerim de yapıldı. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim."

Enes Batur 1998 Fidan Dikecek

Enes Batur Twitter üzerinden kendisi hakkında yorum yapan bir kullanıcıya yanıt verdi. Batur kullanıcıya verdiği yanıtta şu cümlelere yer verdi:

"Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum, belki insanlıktan nasibini alır.."

Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum, belki insanlıktan nasibini alır.. https://t.co/NeMw1QyDPx — Enes Batur (@enesbatur00) November 23, 2020

5 yıldır YouTube'a içerik üreten Enes Batur, 14 milyon aboneye sahip. 20 yaşında olan Enes Batur kanalında hemen hemen her türde içerik yapabiliyor. Türkiye'nin en büyük YouTube kanallarından bir tanesi olan Enes Batur'un abone sayısı Ankara ve İzmir'in toplam nüfusundan daha fazla.

Ünlü YouTuber Enes Batur geçtiğimiz günlerde çıkardığı Dolunay isimli şarkı ile gündeme oturmayı başarmıştı. Dolunay isimli şarkı YouTube Türkiye gündemine girmiş ve milyonlarca kez dinlenmişti. Enes Batur'un YouTube üzerinden yayınladığı videolar milyonlara ulaşıyor.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Enes Batur ile anlaşma yapmıştı. Enes Batur'un Acun Ilıcalı'ya ait olan Exxen platformu için içerikler üreteceği açıklanmıştı. Enes Batur, 2021 yılında hizmer vermeye başlaması beklenen Exxen isimli dijital yayın platformunda 4 farklı projede yer alacak.