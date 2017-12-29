Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü Geri Alındı!

10 Aralık 2017'de 44. kez düzenlenen Altın Kelebek ödüllerinde bu yıl ilk defa YouTuber/Instagrammer ödülü de verilmişti. Bu ödüle layık görülen isim ise Enes Batur olmuştu. Fakat ödül töreninden sonra Enes Batur’un kanalında yayınladığı video büyük bir tepki topladı ve Altın Kelebek jürisi Enes Batur'un ödülünü iptal etme kararı aldı.

YouTube Türkiye'nin en büyük bireysel kanalına sahip olan Enes Batur, 2 hafta önce Altın Kelebek ödüllerinde YouTuber/Instagrammer ödülünün kazananı olmuştu. Ancak tören gecesi çektiği videoyu kanalında yayınlayan Enes Batur, videosunda çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüleri barındırmasından dolayı büyük eleştiriye maruz kalmıştı. Hürriyet gazetesi, bu tepkilere kulak verdi ve ödülün geri alınması konusunda önerilerde bulundu.

Bu öneriler sonucunda Altın Kelebek jürisi tarafından alınan kararla beraber Enes Batur Altın Kelebek'ini geri vermek zorunda kaldı. Böylelikle bu yıl ilk defa verilen YouTuber/Instagrammer ödülü maalesef boşta kaldı.

Ayrıca Hürriyet Gazetesi bu durumu şu şekilde açıkladı: "Hürriyet, çocuk hakları konusunu sosyal sorumluluk anlayışı içinde gören ve bu bilinçle yayın yapan bir gazetedir. Hürriyet’in farkındalık yaratmaya çalıştığı çocuk hakları konusunda Enes Batur’un sorumsuz yayını okuyucularımız, sivil toplum kuruluşları ve Altın Kelebek jürisi tarafından kabul edilemez bulundu. Altın Kelebek jürisi, Hürriyet ilkelerini ve okuyucularımızdan da gelen tepkileri dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur’a verilen ödülü iptal etti."

Sizce Enes Batur'dan Altın Kelebek ödülünün alınması doğru bir karar mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.