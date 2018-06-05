Engelsiz ePttAVM Hizmete Başladı

İşitme engellilere hizmet verebilmek için uzun süredir çeşitli geliştirmeler yapan PTT, bugünden itibaren engelsiz ePttAVM hizmetini devreye aldığını duyurdu.

Türkiye’nin milli e-ticaret platformu olma amacıyla kurulan ePttAVM, bugüne kadar yaptığı birçok farklı çalışmayla gündeme gelmeyi başarmıştı. Yakın zaman önce işitme engellilere özel projeler geliştirmeye başladığını söyleyen ePttAVM, bugünden sonra engelsiz ePttAVM’nin hizmete girdiğini söyledi.

PTT AŞ’den yapılan açıklamada, engelsiz ePttAVM hizmetiyle birlikte 10 farklı kategoride güvenli alışveriş, ödeme imkânı ve PTT Kargo güvencesiyle kargo hizmeti de verileceği dile getirildi. Yeni hizmetle birlikte işitme engelli ziyaretçiler için işaret diliyle yüzlerce ürün tanıtımı yapılacağını söyleyen yetkililer, böylece işitme engellilerin ürünleri güvenle satın almalarının önünün açılacağını belirttiler. Müşteri hizmetleri konusunda da örnek bir adım atan ePtt, bundan sonra işitme engelli müşterilerinin alışveriş süreci ve diğer konulara ilişkin özel müşteri hizmetleri desteği alabileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili AA’ya açıklama yapan PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “E-ticaret alanında ülkemizin en önemli uluslararası platformu olma yolunda ilerleyen ePttAVM, yaygın hizmet ağı ve köklü bir geçmişe sahip PTT AŞ'nin sunduğu güven ve istikrarın gücüyle tüm sınırları aşıyor ve önüne çıkan engelleri vatandaşlarımız için yıkıyor” şeklinde konuştu.